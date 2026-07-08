El Nino 2026: क्या है अल नीनो? जानिए भारत पर इसका असर और इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार की पूरी तैयारी

आपको बता दें कि अल नीनो मौसम से जुड़ी एक प्राकृतिक स्थिति है, जिसका असर दुनिया के कई देशों के मौसम पर पड़ता है। यह उस वक्त बनता है, जब प्रशांत महासागर के बीच और पूर्वी हिस्से का समुद्री पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। आमतौर पर यह स्थिति हर 2 से 7 साल में देखने को मिलती है। अगर समुद्र का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाए और उसका असर कई देशों के मौसम पर गंभीर रूप से दिखाई देने लगे, तो उसे सुपर अल नीनो कहा जाता है। समुद्र में उठने वाली वो गर्म लहरें भारत के मानसून और खेती पर सीधा असर डालती हैं। दरअसल मौसम विशेषज्ञों को डर सता रहा है कि अल नीनो के असर से मानसून कमजोर पड़ सकता है और गर्मी ज्यादा बढ़ सकती है।