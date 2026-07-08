Baruipur Encounter: केया घोष का ममता बनर्जी पर हमला, बोलीं- मौत पर राजनीति करना इनकी आदत

Baruipur Encounter: पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले के मुख्य आरोपी प्रभास मंडल की पुलिस एनकाउंटर में मौत के बाद राजनीतिक बयानबाजी सुरू हो गई है। इस मामले में विपक्ष के हमलों पर भाजपा नेता केया घोष ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में सख्ती से काम किया, क्योंकि आरोपी ने सर्विस हथियार छीनकर गोली चला दी थी। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मौतों पर राजनीति करने का एक पुराना इतिहास रहा है और वह इस मामले पर भी ऐसा ही करने की कोशिश कर सकती हैं।