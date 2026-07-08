पुणे बिल्डिंग हादसा: भरभराकर गिरी 3 मंजिला इमारत, 15 लोगों के फंसे होने की आशंका, NDRF मौके पर

पुणे में तीन मंजिला इमारत ढही (Photo: X/@see_right_here)
Pune Building Collapse: महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिंपरी-चिंचवड़ में एक बहुमंजिला इमारत के अचानक भरभराकर ढह जाने से बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरातफरी और चीख-पुकार मच गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मलबे के नीचे कम से कम 15 लोगों के दबे या फंसे होने की आशंका जताई जा रही है।
अधिकारियों के अनुसार, पिंपरी-चिंचवड़ के मोशी कचरा डिपो के पास एक तीन मंजिला इमारत ढह गई। घटना की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ और अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं और राहत एवं बचाव अभियान जारी है।
मिली जानकारी के अनुसार, पिंपरी-चिंचवड़ में वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजना की तीन मंजिला इमारत ढह गई है। इस हादसे में 15 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं, एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कचरे का बड़ा ढेर गिरने से यह हादसा हुआ है। दूसरी मंजिल पर फंसे कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि पहली मंजिल पर अभी भी 14 से 15 लोगों के फंसे होने की जानकारी पुलिस ने दी है।
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