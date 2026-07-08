पुणे बिल्डिंग हादसा: भरभराकर गिरी 3 मंजिला इमारत, 15 लोगों के फंसे होने की आशंका, NDRF मौके पर

मिली जानकारी के अनुसार, पिंपरी-चिंचवड़ में वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजना की तीन मंजिला इमारत ढह गई है। इस हादसे में 15 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं, एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कचरे का बड़ा ढेर गिरने से यह हादसा हुआ है। दूसरी मंजिल पर फंसे कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि पहली मंजिल पर अभी भी 14 से 15 लोगों के फंसे होने की जानकारी पुलिस ने दी है।