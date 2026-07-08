डोंबिवली में डॉक्टरों से मारपीट पर फूटा आदित्य ठाकरे का गुस्सा, बोले- आरोपी पार्षद को गिरफ्तार कर पूरे शहर में घुमाया जाए

आदित्य ठाकरे (फोटो- आईएएनएस)
डोंबिवली डॉक्टर से मारपीट का मामला: महाराष्ट्र के डोंबिवली में सरकारी वकील और मेडिकल स्टाफ के साथ-साथ सागर केस में डेमोक्रेटिक पार्टी (यूबीटी) के नेता और विधायक आदित्य ठाकुर ने मांग की है कि बंजीवाल डॉक्टर को सिर्फ तुरंत अपना पद से हटा दिया जाए, बल्कि उन्हें गिरफ्तार करके डोंबिवली और कल्याण की वर्कशॉप पर सामने आ जाएं। विश्वासियों की सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार की ओर से आलोचना की गई, जिसके बाद ठाकरे ने मुख्यमंत्री से इस मामले में प्रवेश की मांग की है। ठाकरे ने कहा कि कोई भी इस तरह से हाथ नहीं उठा सकता। महिला डॉक्टर हो, पुरुष डॉक्टर हो या नर्स, इस तरह का बुरा प्रभाव बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा।
आपको बता दें कि मुंबई के एक सरकारी अस्पताल में एक गर्भवती महिला की डिलीवरी से पहले जांच में पता चला कि नवजात बच्चे को NICU की जरूरत पड़ सकती है। अस्पताल ने परिवार को बताया कि उनके यहां सभी NICU बेड भरे हुए हैं, इसलिए बेहतर होगा कि वे कहीं और शिफ्ट हो जाएं। परिवार ने इस बात को बर्दाश्त नहीं किया। महिला के पति ने शिवसेना (शिंदे गुट) के पार्षद रमेश म्हात्रे को फोन कर बुला लिया। म्हात्रे अपने साथ कुछ लोगों के साथ अस्पताल पहुंचे और वहां डॉक्टरों व नर्सों पर मारपीट कर दी।
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