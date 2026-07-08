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बघेल ने दो टूक कहा,’पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बदलेगा, जरूरत पड़ी तो चन्नी और रंधावा के घर चाय पीऊंगा’

Punjab Congress President: पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बदला जाएगा। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना से इनकार कर दिया है।
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भारत

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MI Zahir

Jul 08, 2026

Punjab Congress President News.

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग । ( फाइल फोटो: पत्रिका)

Congress GS Incharge Punjab Bhupesh Baghel Statement : पंजाब के प्रभारी कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल ने यह बात साफ कर दी है कि राज्य नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा और अमरिंदर सिंह राजा वारिंग राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाई कमान ने पहले ही अपना फैसला ले लिया है, राजा वारिंग पंजाब इकाई का नेतृत्व करते रहेंगे और अमरिंदरसिंह राजा वारिंग पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा के बारे में कहा कि दोनों से बात कर ली है और जल्द ही उनसे मुलाकात करेंगे। कहा,'अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद उनके घर जाकर चाय पर उनसे मुलाकात करूंगा।

कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति कोई गुड़िया-गुड्डी का खेल नहीं

उन्होंने नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें खारिज करते हुए कहा, 'कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति कोई गुड़िया-गुड्डी का खेल नहीं है। पार्टी हाईकमान के फैसले में कोई बदलाव नहीं होगा।" उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान अपना फैसला ले चुकी है और राजा वारिंग पंजाब इकाई का नेतृत्व करते रहेंगे। बघेल ने यह भी कहा कि कांग्रेस में पार्टी नेतृत्व के लिए गए फैसलों को पलटने की कोई परंपरा नहीं है।

पीसीसी और डीसीसी सदस्यों ने आलाकमान के फैसले का स्वागत किया

बघेल ने कहा, पंजाब कांग्रेस कमेटी के सदस्यों और जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों ने सर्वसम्मति से आलाकमान के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी नेताओं ने नव नियुक्त कार्यकारी अध्यक्षों को बधाई भी दी, जो संगठनात्मक एकता दर्शाता है।

'पार्टी का उद्देश्य सभी नेताओं के एक साथ मिलकर काम करना'

बघेल की पंजाब यात्रा के दौरान ये टिप्पणियां सामने आईं, जहां उन्होंने 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले संगठन की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों, वरिष्ठ नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठकें कीं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत करना और सभी नेताओं के एक साथ मिलकर काम करना सुनिश्चित करना है।

कांग्रेस नेतृत्व ने अटकलों को समाप्त करने की कोशिश की

बहरहाल बघेल के बयान के साथ ही, कांग्रेस नेतृत्व ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद को लेकर चल रही अटकलों को समाप्त करने की कोशिश की है, और साथ ही यह पुष्टि भी कर दी है कि राजा वारिंग राज्य इकाई के प्रमुख बने रहेंगे, जबकि पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों से पहले अपने संगठन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

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Updated on:

08 Jul 2026 02:45 pm

Published on:

08 Jul 2026 02:45 pm

Hindi News / National News / बघेल ने दो टूक कहा,’पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बदलेगा, जरूरत पड़ी तो चन्नी और रंधावा के घर चाय पीऊंगा’

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