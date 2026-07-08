बघेल ने दो टूक कहा,’पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बदलेगा, जरूरत पड़ी तो चन्नी और रंधावा के घर चाय पीऊंगा’

Congress GS Incharge Punjab Bhupesh Baghel Statement : पंजाब के प्रभारी कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल ने यह बात साफ कर दी है कि राज्य नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा और अमरिंदर सिंह राजा वारिंग राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाई कमान ने पहले ही अपना फैसला ले लिया है, राजा वारिंग पंजाब इकाई का नेतृत्व करते रहेंगे और अमरिंदरसिंह राजा वारिंग पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा के बारे में कहा कि दोनों से बात कर ली है और जल्द ही उनसे मुलाकात करेंगे। कहा,'अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद उनके घर जाकर चाय पर उनसे मुलाकात करूंगा।