पंजाब में कांग्रेस नहीं बना सकती सरकार, चरणजीत चन्नी के घर से निकलने के बाद बोले कांग्रेस नेता तरसेम सिंह डीसी

कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव प्रचार समिति का चेयरमैन बनाया है, जिसके बाद उन्होंने अपने मोरिंडा स्थित आवास पर वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई। बैठक में भारत भूषण आशु समेत कई पूर्व विधायक पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस नेता तरसेम सिंह डीसी ने कहा, 'कांग्रेस अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की अगुवाई में सरकार नहीं बना सकती क्योंकि जनता उन्हें सपोर्ट नहीं करती। जनता चाहती थी कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को बदला जाए जनता चरणजीत चन्नी को पंजाब के अगले सीएम के तौर पर देखना चाहती है।'