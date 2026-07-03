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चंडीगढ़ पंजाब

पंजाब में कांग्रेस नहीं बना सकती सरकार, चरणजीत चन्नी के घर से निकलने के बाद बोले कांग्रेस नेता तरसेम सिंह डीसी

Congress प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी के आवास पर नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया। इस दौरान तरसेम सिंह डीसी ने चन्नी को पंजाब का अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठाई।
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चंडीगढ़ पंजाब

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Ankit Sai

Jul 03, 2026

Charanjit Channi

चरणजीत सिंह चन्नी (IANS Photo)

Charanjit Singh Channi: पंजाब कांग्रेस में संगठनात्मक फेरबदल के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस की चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी के आवास पर समर्थकों का पहुंचना शुरू हो गया। इस बीच कांग्रेस नेता तरसेम सिंह डीसी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि जनता पंजाब के अगले मुख्यमंत्री के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी को देखना चाहती है, जबकि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए।

चन्नी को सीएम चेहरा बनाने की मांग

कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव प्रचार समिति का चेयरमैन बनाया है, जिसके बाद उन्होंने अपने मोरिंडा स्थित आवास पर वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई। बैठक में भारत भूषण आशु समेत कई पूर्व विधायक पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस नेता तरसेम सिंह डीसी ने कहा, 'कांग्रेस अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की अगुवाई में सरकार नहीं बना सकती क्योंकि जनता उन्हें सपोर्ट नहीं करती। जनता चाहती थी कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को बदला जाए जनता चरणजीत चन्नी को पंजाब के अगले सीएम के तौर पर देखना चाहती है।'

खबर जारी है...

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Published on:

03 Jul 2026 01:23 pm

Hindi News / 2231 / पंजाब में कांग्रेस नहीं बना सकती सरकार, चरणजीत चन्नी के घर से निकलने के बाद बोले कांग्रेस नेता तरसेम सिंह डीसी

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