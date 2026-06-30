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Gaur Gopal Das: गौर गोपाल दास ने बताया क्यों जरूरी है सोशल मीडिया पर मानसिक अनुशासन

Social Media Addiction: लगातार रील्स देखने की आदत केवल समय ही नहीं, आपकी सोच और एकाग्रता भी प्रभावित कर सकती है। जानिए गौर गोपाल दास के सुझाव और डिजिटल लाइफ को संतुलित रखने के आसान उपाय।
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भारत

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Manoj Vashisth

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गौर गोपाल दास

Jun 30, 2026

Gaur Gopal Das, Reel Addiction, Mobile Addiction

Social Media Addiction: गौर गोपाल दास का मोटिवेशनल संदेश: सोशल मीडिया पर क्या देखें, यही तय करता है आपकी सोच

Social Media Addiction Gaur Gopal Das Advice: आज के डिजिटल युग में सुबह की पहली किरण से लेकर रात के अंधेरे तक, स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्क्रीन पर दिखने वाली चंद सेकेंड की रील्स और वीडियो आपके दिमाग को धीमे जहर की तरह प्रभावित कर रहे हैं? सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और मोटिवेशनल स्पीकर गौर गोपाल दास ने इसी गंभीर मुद्दे पर एक ऐसी चेतावनी दी है, जो हर मोबाइल यूजर की आंखें खोलने के लिए काफी है। उनका साफ कहना है कि आप सोशल मीडिया पर जो कुछ भी देख और सुन रहे हैं, वह सीधे आपकी सोच और व्यक्तित्व का हिस्सा बनता जा रहा है।

सोशल मीडिया एडिक्शन में मानसिक डाइट क्यों जरूरी?

आमतौर पर हम इस बात को लेकर बेहद सतर्क रहते हैं कि हमारे पेट में क्या जा रहा है। हम पौष्टिक भोजन चुनते हैं और फास्ट फूड से बचते हैं। लेकिन गौर गोपाल दास एक बेहद बुनियादी मगर जरूरी सवाल उठाते हैं: "हम अपने दिमाग को क्या 'खिला' रहे हैं?" दिनभर नकारात्मक खबरें, बिना सिर-पैर के विवाद, हिंसक या भ्रामक रील्स देखना हमारे मानसिक स्वास्थ्य को खोखला कर रहा है। इसके विपरीत, यदि हम रोजाना प्रेरक साहित्य, सकारात्मक विचार और ज्ञानवर्धक सामग्री को अपना हिस्सा बनाएं, तो हमारा व्यवहार और निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत रूप से बदल सकती है।

सोशल मीडिया एडिक्शन: क्या कहते हैं आंकड़े?

हाल ही में सामने आई कई वैश्विक और राष्ट्रीय रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक औसत भारतीय रोजाना लगभग 3 से 4 घंटे सिर्फ सोशल मीडिया और शॉर्ट-वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर बिता रहा है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, रील्स और शॉर्ट्स देखने के दौरान दिमाग में डोपामाइन (Dopamine) नामक केमिकल रिलीज होता है, जो हमें तात्कालिक खुशी तो देता है, लेकिन धीरे-धीरे हमारी एकाग्रता (Attention Span) को पूरी तरह खत्म कर देता है। यही कारण है कि आज की युवा पीढ़ी में अनिद्रा (Insomnia), चिड़चिड़ापन और एंग्जायटी (घबराहट) जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं।

सोशल मीडिया रील्स की लत से कैसे बचें? गौर गोपाल दास के 4 उपाय

अगर आप भी इस डिजिटल चक्रव्यूह से बाहर निकलकर एक संतुलित और सफल जीवन जीना चाहते हैं, तो इन व्यावहारिक नियमों को आज ही से अपने जीवन में उतारें:

स्क्रीन टाइम पर लगाएं लगाम: सोशल मीडिया के इस्तेमाल का समय तय करें। मोबाइल में 'ऐप टाइमर' का उपयोग करें ताकि तय समय के बाद ऐप खुद बंद हो जाए।

डिजिटल फीड का डिटॉक्स': अपने अकाउंट्स को खंगालें। जो पेजेस या प्रोफाइल्स नकारात्मकता, अश्लीलता या फिजूल की बहस फैलाते हैं, उन्हें तुरंत अनफॉलो या ब्लॉक करें। केवल रचनात्मक और ज्ञानवर्धक अकाउंट्स को ही फॉलो करें।

'नो स्क्रीन' स्लीप रूल: रात को सोने से कम से कम 1 घंटा पहले मोबाइल को खुद से दूर कर दें। रील्स देखते हुए सोने की आदत सीधे आपकी गहरी नींद (REM Sleep) को प्रभावित करती है।

सकारात्मक विकल्पों को चुनें: रील स्क्रॉल करने के बजाय किताबें पढ़ने, ध्यान (Meditation) करने, या परिवार के साथ बातचीत करने के लिए समय निकालें।

आज का सुविचार: "शरीर को मजबूत बनाने के लिए जैसे संतुलित आहार चाहिए, वैसे ही मन को सशक्त करने के लिए सकारात्मक विचारों की खुराक बेहद जरूरी है। आपका डिजिटल चयन ही आपके कल के चरित्र का निर्माण करता है।

अगर आपको लगता है कि बिना वजह हर कुछ मिनट में मोबाइल उठाने की आदत बन चुकी है, तो आज से ही स्क्रीन टाइम सीमित करने और डिजिटल डिटॉक्स की शुरुआत करें। छोटी-सी आदत आपके मानसिक स्वास्थ्य और उत्पादकता में बड़ा बदलाव ला सकती है।

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Published on:

30 Jun 2026 11:47 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Gaur Gopal Das: गौर गोपाल दास ने बताया क्यों जरूरी है सोशल मीडिया पर मानसिक अनुशासन

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