Gaur Gopal Das: गौर गोपाल दास ने बताया क्यों जरूरी है सोशल मीडिया पर मानसिक अनुशासन

Social Media Addiction Gaur Gopal Das Advice: आज के डिजिटल युग में सुबह की पहली किरण से लेकर रात के अंधेरे तक, स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्क्रीन पर दिखने वाली चंद सेकेंड की रील्स और वीडियो आपके दिमाग को धीमे जहर की तरह प्रभावित कर रहे हैं? सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और मोटिवेशनल स्पीकर गौर गोपाल दास ने इसी गंभीर मुद्दे पर एक ऐसी चेतावनी दी है, जो हर मोबाइल यूजर की आंखें खोलने के लिए काफी है। उनका साफ कहना है कि आप सोशल मीडिया पर जो कुछ भी देख और सुन रहे हैं, वह सीधे आपकी सोच और व्यक्तित्व का हिस्सा बनता जा रहा है।