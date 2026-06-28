Blood Moon 2026: 27 अगस्त की रात आसमान में होगा गजब का नजारा, लाल रंग में नजर आएगा चंद्रमा

Blood Moon 2026: 27 अगस्त की रात आसमान में दिखेगा दुर्लभ चंद्रग्रहण, लाल रंग में नजर आएगा चंद्रमा (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)
Chandra Grahan August 2026: अगर आप ब्रह्मांड के रहस्यों में उलझे रहते हैं या आसमान में झांकना आपको पसंद है, तो 2026 की सावन-भादों की एक रात आपके लिए यादगार बनने वाली है। 27 और 28 अगस्त की रात, आसमान में एक ऐसा दृश्य दिखेगा जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। दुनिया के कई हिस्सों में लोग ब्लड मून (Blood Moon 2026) , यानी रक्तिम चांद का अद्भुत रूप देखेंगे। इस बार चंद्रमा का 96 फीसदी हिस्सा पृथ्वी की गहरी छाया में डूब जाएगा। ये कोई आम-सा आंशिक चंद्रग्रहण नहीं है ये लगभग वैसा ही है जैसे कोई सम्पूर्ण चंद्रग्रहण हो।
अब ‘96% ब्लड मून’ का तमगा इसे क्यों मिला है? दरअसल, जब धरती की छाया जिसे वैज्ञानिक भाषा में ‘अम्ब्रा’ कहते हैं इस ग्रहण के दौरान चांद के लगभग पूरे हिस्से को ढक लेगी, तब सिर्फ 4 फीसदी हिस्सा बाहर रह जाएगा। आम तौर पर आंशिक ग्रहण में चांद का छोटा सा टुकड़ा ही ढका रहता है, लेकिन इस बार लगभग पूरा चांद धुंधला, रहस्यमय और लाल नजर (Blood Moon 2026) आएगा। इसी वजह से खगोलशास्त्री इसे 2026 की सबसे बड़ी और आकर्षक घटनाओं में गिन रहे हैं।
अब सवाल हमेशा उठता है चांद आखिर ऐसे मौके पर लाल या तांबे जैसा क्यों दिखता है? यह बात भी रोचक है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो चाँद तक सीधी सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। लेकिन पृथ्वी के वातावरण से गुजरकर, सूर्य की किरणें मुड़ती हैं नीली रोशनी बिखर जाती है और लाल-नारंगी, यानी लंबी तरंग दैर्ध्य वाली रोशनी, चांद तक पहुंच जाती है। इसी वजह से चाँद कभी-कभी इतनी तगड़ी लालिमा ओढ़ लेता है कि लोग इसे ब्लड मून ही कह बैठते हैं।
यह नजारा भारत समेत एशिया के बहुत से हिस्सों, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और आसपास के द्वीपों में दिखेगा। किस जगह कितना साफ दिखेगा, ये आपके शहर का मौसम और समय तय करेगा। लेकिन कुल मिलाकर, लाखों लोगों को इसका दीदार जरूर मिलेगा।
अक्सर लोग पूछते हैं क्या चंद्रग्रहण देखना सुरक्षित है? हां, चंद्रग्रहण को खुली आंखों से देख सकते हैं। ना कोई खास चश्मा चाहिए, ना खास इंतजाम। हां, अगर आपके पास दूरबीन हो तो मजा दोगुना हो जायेगा चांद की हर छटा बिल्कुल करीब से देखने को मिलेगी।
साल 2026 का गणित: 2026 की बात करें तो विज्ञानियों के मुताबिक ये साल, आसमान देखने वालों के लिए खास होने वाला है। इस साल जो ग्रहण आने वाले हैं, उसमें 96% ब्लड मून वाला ग्रहण अपनी अनोखी खूबसूरती और गहराई के कारण सबसे अलग है। ऐसा मौका बार-बार नहीं आता।
तो फिर देर किस बात की? अपनी डायरी में 27-28 अगस्त की तारीख नोट कर लीजिए और दुआ कीजिए कि उस रात आसमान साफ रहे, ताकि आप प्रकृति के इस बेजोड़ ड्रामे के गवाह बन सकें।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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