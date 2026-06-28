Blood Moon 2026: 27 अगस्त की रात आसमान में होगा गजब का नजारा, लाल रंग में नजर आएगा चंद्रमा

Chandra Grahan August 2026: अगर आप ब्रह्मांड के रहस्यों में उलझे रहते हैं या आसमान में झांकना आपको पसंद है, तो 2026 की सावन-भादों की एक रात आपके लिए यादगार बनने वाली है। 27 और 28 अगस्त की रात, आसमान में एक ऐसा दृश्य दिखेगा जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। दुनिया के कई हिस्सों में लोग ब्लड मून (Blood Moon 2026) , यानी रक्तिम चांद का अद्भुत रूप देखेंगे। इस बार चंद्रमा का 96 फीसदी हिस्सा पृथ्वी की गहरी छाया में डूब जाएगा। ये कोई आम-सा आंशिक चंद्रग्रहण नहीं है ये लगभग वैसा ही है जैसे कोई सम्पूर्ण चंद्रग्रहण हो।