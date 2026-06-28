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Navpancham Yog: 28 जून की रात बनेगा नवपंचम योग, जानिए किन 3 राशियों पर रहेगा इसका शुभ प्रभाव

ketu Moon Transit: 28 जून को चंद्रमा और केतु के प्रभाव से नवपंचम (Navpancham Yog) योग बनने जा रहा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस शुभ योग का सकारात्मक असर मेष, सिंह और तुला राशि के जातकों पर पड़ सकता है। जानिए इस दुर्लभ ग्रह योग का आपकी राशि और धन लाभ के योग पर क्या प्रभाव रहेगा।
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भारत

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Manoj Vashisth

Jun 28, 2026

Navpancham Yog, Ketu Moon Transit

Navpancham Yog : 28 जून को बनेगा नवपंचम योग, इन 3 राशियों को मिल सकते हैं धन लाभ के संकेत (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Navpancham Yog 28 June : 28 जून की रात चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे सिंह राशि में स्थित केतु के साथ नवपंचम योग बनेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, छाया ग्रह केतु और मन के कारक चंद्रमा मिलकर एक बेहद शक्तिशाली नवपंचम योग का निर्माण कर रहे हैं। ज्योतिषाचार्य डॉ अनीष व्यास के अनुसार चंद्रमा जब वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तब सिंह राशि में बैठे केतु के साथ उनका यह दिव्य संबंध बनेगा। आइए जानते हैं कि इस रात किन राशियों की चांदी होने वाली है।

इन तीन भाग्यशाली राशियों पर हो सकती है धनवर्षा

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस अद्भुत संयोग (Navpancham Yog) का सबसे सकारात्मक और सीधा असर तीन विशेष राशियों पर पड़ने जा रहा है, जिन्हें न केवल आर्थिक लाभ होगा बल्कि समाज में मान-सम्मान भी मिलेगा:

1. मेष राशि (Aries):

    मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर उनके भाग्य भाव (नौवें घर) में होने जा रहा है, जबकि केतु इनके पांचवें भाव में विराजमान हैं।

    बौद्धिक क्षमता में वृद्धि: इस दौरान आपकी निर्णय लेने की क्षमता और संवाद शैली में गजब का सुधार देखने को मिलेगा। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे।

    करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता बढ़ाने वाला है। परीक्षा में सफलता के प्रबल योग हैं। नौकरीपेशा लोगों के लिए तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे और बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी।

    2. सिंह राशि (Leo):

      सिंह राशि के जातकों के लिए यह नवपंचम योग उनके पांचवें भाव को सक्रिय कर रहा है, जो बुद्धि, प्रेम और संतान का स्थान माना जाता है।

      रिश्तों में मिठास: यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी। बात शादी तक भी पहुंच सकती है।

      आर्थिक और सामाजिक लाभ: पुराने किए गए निवेश से इस दौरान बड़ा मुनाफा मिल सकता है। जो लोग राजनीति या सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं, उनकी लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से ऊपर जाएगा।

      3. तुला राशि (Libra):

        तुला राशि के लोगों के लिए यह समय उनके भीतर छिपे डर को खत्म करने वाला साबित होगा।

        साहस और पराक्रम: आप अपनी बात को पूरी निडरता के साथ समाज और कार्यस्थल पर रख पाएंगे, जिससे लोग आपकी इज्जत करेंगे।

        अचानक धन लाभ: शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी जैसे जोखिम भरे निवेशों से अप्रत्याशित धन लाभ होने के संकेत हैं। लंबे समय से अटकी हुई व्यावसायिक समस्याओं का समाधान आखिरकार मिल जाएगा।

        क्या होता है नवपंचम योग और क्यों है यह खास?

        ज्योतिषीय महत्व: ज्योतिष शास्त्र में जब दो ग्रह एक-दूसरे से पांचवें और नौवें भाव (त्रिकोण भाव) में स्थित होते हैं, तो उसे 'नवपंचम योग' कहा जाता है। इसे बेहद शुभ और भाग्यवर्धक माना जाता है। हिंदू धर्म में त्रिकोण भावों को 'लक्ष्मी स्थान' भी कहा जाता है, इसलिए जब भी यह योग बनता है, तो देश-दुनिया और इंसानी जीवन पर इसका गहरा वित्तीय असर पड़ता है।

        देश और दुनिया पर भी दिखेगा असर

        इस खगोलीय घटना का असर केवल इन तीन राशियों तक ही सीमित नहीं रहेगा। देश की अर्थव्यवस्था में अचानक तेजी देखने को मिल सकती है। शेयर बाजार (Share Market) और कमोडिटी मार्केट में इस दौरान अप्रत्याशित उछाल आने की संभावना है। हालांकि, चंद्रमा और केतु के इस योग के कारण कुछ लोगों में मानसिक व्याकुलता या अनिद्रा की समस्या भी रात के समय देखी जा सकती है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर यह योग एक वरदान की तरह काम करेगा।

        Disclaimer: यह लेख ज्योतिषीय मान्यताओं और ज्योतिषाचार्य द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है। Patrika इसकी वैज्ञानिक पुष्टि नहीं करता। किसी भी आर्थिक या निवेश संबंधी निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।

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        Published on:

        28 Jun 2026 12:24 pm

        Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Navpancham Yog: 28 जून की रात बनेगा नवपंचम योग, जानिए किन 3 राशियों पर रहेगा इसका शुभ प्रभाव

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