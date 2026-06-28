Navpancham Yog: 28 जून की रात बनेगा नवपंचम योग, जानिए किन 3 राशियों पर रहेगा इसका शुभ प्रभाव

Navpancham Yog 28 June : 28 जून की रात चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे सिंह राशि में स्थित केतु के साथ नवपंचम योग बनेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, छाया ग्रह केतु और मन के कारक चंद्रमा मिलकर एक बेहद शक्तिशाली नवपंचम योग का निर्माण कर रहे हैं। ज्योतिषाचार्य डॉ अनीष व्यास के अनुसार चंद्रमा जब वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तब सिंह राशि में बैठे केतु के साथ उनका यह दिव्य संबंध बनेगा। आइए जानते हैं कि इस रात किन राशियों की चांदी होने वाली है।