चातुर्मास के चार महीनों में खान-पान के 4 नियम, क्यों दूर रखी जाती हैं हरी सब्जी, दूध और दाल? जानिए आयुर्वेदिक कारण

सीसीआरएएस ग्वालियर के वरिष्ठ आयुर्वेद अनुसंधान अधिकारी डॉ. अनिल मंगल के अनुसार, वर्षा ऋतु में वात दोष बढ़ता है, शरीर का बल और जठराग्नि दोनों कमजोर हो जाते हैं। ऐसे में भोजन में स्निग्ध और गर्म प्रकृति के पदार्थ शामिल करना चाहिए। पुराने जौ और गेहूं का सेवन लाभकारी माना गया है। हल्का व्यायाम करें। ठंडे खाद्य पदार्थ, नया अनाज, अधिक पानी पीना और दिन में सोने जैसी आदतों से बचना चाहिए, क्योंकि इससे श्वास रोग, बुखार और जोड़ों के दर्द जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।