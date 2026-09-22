7 दिन में होर्मुज स्ट्रेट फिर खोलने के लिए तैयार ईरान, अमेरिका को हटानी होगी नाकेबंदी

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को लेकर भी दोनों देश आमने-सामने हैं। अमेरिकी हमलों, समुद्री नाकेबंदी और सैन्य दबाव की वजह से ईरान ने इस रणनीतिक जलमार्ग को बंद किया हुआ है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कुछ समय पहले होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी नेवी के कंट्रोल का दावा किया था। ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट में एक ऐसी नाकेबंदी की है जिसे कोई भेद नहीं सकता। यह एक स्टील की दीवार की तरह है और सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है जिन्हें अमेरिका चाहता है। ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट के खुले होने की भी बात कही, जिसे ईरान ने खारिज कर दिया था। अब ईरान की तरफ से होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने पर एक बड़ा बयान सामने आया है।