22 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

मस्जिद पर करने वाले थे हमला, पोलैंड में नव-नाजी समूह के 3 लड़के गिरफ्तार, कैसे पुलिस ने साजिश का किया पर्दाफाश?

Poland mosque school attack: पोलैंड में 17 वर्षीय युवक सहित 3 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। वे स्कूल और मस्जिद पर हमले की योजना बना रहे थे। नव-नाजी समूहों से जुड़े थे।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Sep 22, 2026

Poland news

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- ANI)

पोलैंड में सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़े खतरे को समय रहते रोक लिया है। एक युवक और दो नाबालिग लड़के स्कूल और मस्जिद पर हमला करने की योजना बना रहे थे। यह खबर सुनकर देशभर में चर्चा छिड़ गई है क्योंकि आरोपी अभी बहुत छोटे उम्र के हैं।

पोलैंड की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी एबीडब्ल्यू ने शुक्रवार को पावेल जी नाम के एक लड़के को गिरफ्तार किया। पावेल जी का जन्म 2009 में हुआ है। उसकी उम्र अभी महज 17 साल के आसपास है। पोलिश कानून के मुताबिक उसका पूरा नाम नहीं बताया जा सकता।

नव-नाजी समूहों से जुड़े थे तीनों

एजेंसी के अनुसार, यह गिरफ्तारी उन दो 16 साल के लड़कों की हिरासत के बाद हुई जिन्हें पहले ही पकड़ा जा चुका था। कास्पर के और विक्टर एस नाम के ये दोनों लड़के अब किशोर सुधार गृह में हैं। तीनों टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड जैसे ऐप्स पर चरमपंथी और नव-नाजी समूहों से जुड़े थे।

एबीडब्ल्यू ने बताया कि पावेल जी और ये दो किशोर पिछले कई हमलों और उनके दोषियों के बारे में बात करते थे। वे उन तरीकों का अध्ययन करते थे जिन्हें आतंकवादियों ने अपनाया था। कुछ बातचीत में वे खुद भी हमला करने के बारे में सोच रहे थे।

'ऐसे मामलों में नरमी नहीं बरती जा सकती'

इस मामले में मंत्री वल्डेमार जुरेक ने साफ कहा कि निशाने पर एक मस्जिद और एक स्कूल था। वहीं, जस्टिस मिनिस्टर वल्डेमार जुरेक ने एक्स पर लिखा- पोलैंड में फासीवाद, नफरत या खूनी हमलों की योजना के लिए कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे किसी भी प्रयास को सख्ती से रोका जाएगा।

15 साल तक की सजा का प्रावधान

पावेल जी पर कई आरोप लगाए गए हैं। इनमें स्कूल और मस्जिद पर हमले की तैयारी भी शामिल है। दोषी पाए जाने पर उसे 15 साल तक की जेल हो सकती है। पोलैंड की सरकार ने साफ संकेत दिया है कि नव-नाजी गतिविधियों और नफरत फैलाने वाले समूहों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।

यह मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि आरोपी बहुत कम उम्र के हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए चरमपंथी विचारों से प्रभावित हुए। सुरक्षा एजेंसियां अब इन नेटवर्क्स पर नजर रखे हुए हैं ताकि कोई और घटना न घटे।

जांच में जुटे अधिकारी

पोलिश अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी जारी है। उन्होंने जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत सुरक्षा बलों को दें। देश में स्कूलों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है।

कीव के बाद वारसॉ पहुंचे एस जयशंकर, पोलैंड के विदेश मंत्री से की मुलाकात, व्यापार से लेकर रक्षा तक कई मुद्दों पर हुई चर्चा

ये भी पढ़ें
S Jaishankar, S Jaishankar Poland Visit, Jaishankar Warsaw, Jaishankar Poland, India Poland Relations, Jaishankar Radoslaw Sikorski, Radoslaw Sikorski, India Poland Strategic Partnership,

खबर शेयर करें:

Updated on:

22 Sept 2026 03:00 pm

Published on:

22 Sept 2026 03:00 pm

Hindi News / World / मस्जिद पर करने वाले थे हमला, पोलैंड में नव-नाजी समूह के 3 लड़के गिरफ्तार, कैसे पुलिस ने साजिश का किया पर्दाफाश?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

15 साल के बच्चे ने तुर्की के स्कूल में की ताबड़तोड़ गोलीबारी, कई छात्र घायल

Turkey School Shooting
विदेश

ईरान की एयरलाइंस को बंद करने की धमकी पर आई चीन की प्रतिक्रिया, कहा- ये प्रतिबंध बिना कानूनी आधार के

Iran Airlines Scott Bessent news
विदेश

जब भारत में रेडियो पर प्रसारित एक खबर से पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो को लेकर क्यों मच गया हो-हल्ला?

benazir bhutto arrest radio news 1986
विदेश

Nepal Rain Alert: भयंकर तबाही के बाद नेपाल में फिर बढ़ा खतरा! कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

nepal heavy rain alert
विदेश

Iran US Tensions: ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान: ‘ताकत के दम पर जनता को नहीं झुकाया जा सकता’, UN में उठाएंगे ये मुद्दे

Masoud Pezeshkian
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.