कीव के बाद वारसॉ पहुंचे एस जयशंकर, पोलैंड के विदेश मंत्री से की मुलाकात, व्यापार से लेकर रक्षा तक कई मुद्दों पर हुई चर्चा

S Jaishankar Poland Visit Warsaw Talks: विदेश मंत्री एस जयशंकर यूक्रेन के बाद अब पोलैंड के दौरे पर हैं। वारसॉ में उन्होंने पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत-पोलैंड के संबंधों और कई अहम वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। जयशंकर और सिकोरस्की ने भारत-पोलैंड संयुक्त कार्य योजना 2024-28 की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान व्यापार और निवेश के साथ अंतरिक्ष, डिजिटल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और रक्षा सहयोग पर बात हुई।