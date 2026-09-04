ऋतब्रत बनर्जी की बढ़ेंगी मुश्किलें? 9 साल पुराने मामले पर फिर बढ़ी हलचल, महिला ने लगाए थे संगीन आरोप, गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार को भेजा चिट्ठी

Ritabrata Banerjee 2017 Case: पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता और बागी टीएमसी नेता ऋतब्रत बनर्जी के खिलाफ 9 साल पुराने मामले को लेकर फिर हलचल बढ़ गई है। टीएमसी विधायक कुणाल घोष ने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी। अब गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से मामले को उचित तरीके से देखने और इसकी जानकारी कुणाल घोष को देने को कहा है।

कुणाल घोष ने गृह मंत्रालय के निर्देश की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है। उन्होंने बताया कि उन्होंने ऋतब्रत बनर्जी के खिलाफ पुराने मामले से जुड़े दस्तावेज, जानकारी और तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह को भेजी थीं। इसके बाद गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव को मामले पर उचित कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया है।