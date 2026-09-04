Air India Pilot Terminated: एयर इंडिया ने पायलट को किया बर्खास्त, ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आने पर एक्शन

Phuket Delhi flightAir India News: एयर इंडिया(Air India) ने फुकेत-दिल्ली फ्लाइट AI2379 के पायलट-इन-कमांड (PIC) की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं। पायलट के साइकोएक्टिव पदार्थ के सेवन से जुड़ा टेस्ट पॉजिटिव पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। यह फैसला एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की रिपोर्ट में सामने आए निष्कर्षों के बाद लिया गया है। एयर इंडिया ने कहा है कि सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और सुरक्षा, फिटनेस या नियामकीय मानकों के उल्लंघन को लेकर उसकी जीरो-टॉलरेंस नीति है।