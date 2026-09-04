​​​​​Disha Salian: दिशा सालियान केस में राम कदम ने आदित्य ठाकरे को घेरा, बोले- सीबीआई जांच से सच आएगा सामने

राम कदम ने कहा कि भाजपा मराठा समाज के साथ है, लेकिन किसी दूसरे समाज के अधिकार या आरक्षण को नुकसान पहुंचाकर समाधान निकालना उचित नहीं होगा। सरकार की प्राथमिकता मराठा समाज को न्याय दिलाने के साथ अन्य समुदायों के आरक्षण को भी प्रभावित होने से बचाना है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए राम कदम ने कहा कि आगामी चुनाव में उन्हें हार दिखाई दे रही है और इसी वजह से वे आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव के 'चवन्नी' शब्द के इस्तेमाल पर सवाल उठाया। राम कदम ने समाजवादी पार्टी की पिछली सरकारों के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए अयोध्या से जुड़े घटनाक्रम को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए।उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी कि राजनीतिक विरोधियों के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वालों को कितना महत्व दिया जाए।