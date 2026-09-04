मराठा आरक्षण: मनोज जरांगे का अनशन खत्म करने से इनकार, बोले- यह मेरा अंतिम आंदोलन, सरकार को 11 सितंबर का अल्टीमेटम

Maharashtra Maratha Protest: मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे पाटील ने अपना आमरण अनशन खत्म करने से साफ इनकार कर दिया है। अपने गांव अंतरवाली सराटी में पिछले एक सप्ताह से भूख हड़ताल पर बैठे जरांगे ने सरकार को 11 सितंबर तक का समय दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इस अवधि में मराठा समुदाय की सभी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो आंदोलन को मुंबई तक ले जाया जाएगा। जरांगे ने कहा कि जब तक सरकार उनकी सभी मांगों को लागू नहीं करती, तब तक वह अपना अनशन खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह उनका 'अंतिम आंदोलन' है।