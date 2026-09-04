4 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

मराठा आरक्षण: मनोज जरांगे का अनशन खत्म करने से इनकार, बोले- यह मेरा अंतिम आंदोलन, सरकार को 11 सितंबर का अल्टीमेटम

Manoj Jarange Hunger Strike: मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा, जब तक सरकार सभी मांगें पूरी नहीं कर लेती, तब तक मैं आमरण अनशन खत्म नहीं करूंगा। मैंने 11 सितंबर तक का समय दिया है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Sep 04, 2026

Manoj Jarange Patil Protest

मनोज जरांगे का बड़ा ऐलान, 11 सितंबर तक मांगें नहीं मानीं तो मुंबई में होगा आंदोलन (Photo: IANS)

Maharashtra Maratha Protest: मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे पाटील ने अपना आमरण अनशन खत्म करने से साफ इनकार कर दिया है। अपने गांव अंतरवाली सराटी में पिछले एक सप्ताह से भूख हड़ताल पर बैठे जरांगे ने सरकार को 11 सितंबर तक का समय दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इस अवधि में मराठा समुदाय की सभी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो आंदोलन को मुंबई तक ले जाया जाएगा। जरांगे ने कहा कि जब तक सरकार उनकी सभी मांगों को लागू नहीं करती, तब तक वह अपना अनशन खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह उनका 'अंतिम आंदोलन' है।

11 सितंबर तक सरकार को दिया समय, मुंबई कूच की चेतावनी

मनोज जरांगे ने कहा, "मैं तब तक आमरण अनशन खत्म नहीं करूंगा, जब तक सरकार सभी मांगें पूरी नहीं करती। मैंने 11 सितंबर तक का समय दिया है और इस अवधि में सभी मांगों को लागू करने की बात कही है।"

उन्होंने कहा कि यदि सरकार सभी मांगें स्वीकार कर लेती है, तो मराठा समुदाय मुंबई में गुलाल लेकर पहुंचेगा। वहीं, अगर मांगें पूरी नहीं होती हैं तो मुंबई में आंदोलन की तारीख 12 सितंबर को होने वाली बैठक में घोषित की जाएगी। जरांगे ने कहा कि यह उनका आखिरी आंदोलन है और यदि सभी मांगें लागू हो जाती हैं, तो भविष्य में वह आंदोलन नहीं करेंगे।

सरकार के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत रही बेनतीजा

मनोज जरांगे से गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी। इस प्रतिनिधिमंडल में मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील और उदय सामंत, विधान परिषद सदस्य प्रसाद लाड तथा विधायक मकरंद पाटील शामिल थे।

प्रतिनिधिमंडल ने जरांगे से उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए अनशन खत्म करने या कम से कम स्थगित करने की अपील की। सरकार की ओर से कहा गया कि वह मराठा समुदाय से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, बातचीत के बावजूद जरांगे अपने रुख पर कायम रहे और उन्होंने महज आश्वासन पर अनशन समाप्त करने से इनकार कर दिया।

सरकार ने बताया, 58 लाख कुनबी रिकॉर्ड मिले

सरकार की ओर से बताया गया कि करीब 58 लाख कुनबी रिकॉर्ड खोजे गए हैं और कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। सरकार ने यह भी कहा कि प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले लोगों को आने वाली परेशानियों को दूर करने और पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। इसके बावजूद जरांगे ने सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग दोहराते हुए आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है।

जरांगे की मांग क्या है?

मनोज जरांगे पात्र मराठा परिवारों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र देने की मांग कर रहे हैं। कुनबी समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी श्रेणी में शामिल किया गया है और इस श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा में आरक्षण का लाभ मिलता है।

जरांगे का कहना है कि जिन मराठों के कुनबी होने के पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध हैं, उन्हें कुनबी प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए, ताकि पात्र मराठा परिवारों को OBC कोटे के तहत आरक्षण का लाभ मिल सके।

सरकार की टेंशन बढ़ी!

अंतरवाली सराटी में जारी अनशन के बीच जरांगे की मुंबई आंदोलन की चेतावनी ने महाराष्ट्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 11 सितंबर तक मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन मुंबई में किया जाएगा। ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार और मराठा कार्यकर्ता के बीच की बातचीत पर सभी की नजरें टिकी हैं।

मराठा आरक्षण पर उबाल: अनशन के 5वें दिन मनोज जरांगे की तबियत बिगड़ी, धाराशिव बंद, धुले-सोलापुर हाईवे ठप

ये भी पढ़ें
Manoj Jarange Patil Protest

खबर शेयर करें:

Updated on:

04 Sept 2026 12:35 pm

Published on:

04 Sept 2026 12:09 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मराठा आरक्षण: मनोज जरांगे का अनशन खत्म करने से इनकार, बोले- यह मेरा अंतिम आंदोलन, सरकार को 11 सितंबर का अल्टीमेटम

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

एल्विश यादव-तेजस्वी प्रकाश के बीच बढ़ा विवाद, वीडियो वायरल होने पर बोले यूट्यूबर-PR पर पैसा बर्बाद मत करो

Elvish Yadav viral video
मनोरंजन

Mirzapur The Movie Twitter Reaction: ‘मिर्जापुर’ फिल्म देख कोई बोला जबरदस्त तो किसी ने कहा भयानक आपदा, पढ़ें पब्लिक रिव्यू

Mirzapur the film twitter reaction in hindi Divyenndu pankaj tripathi
बॉलीवुड

‘बेबी’ से ‘गांधारी’ तक, एक्शन से इमोशनल किरदारों तक ऐसा बदला तापसी पन्नू का फिल्मी सफर

Taapsee Pannu Journey
मनोरंजन

बच्चों की धार्मिक पहचान को लेकर जावेद अख्तर ने किया खुलासा, सुनाया फरहान के बचपन का किस्सा

Javed Akhtar on Farhan Zoya Religion
बॉलीवुड

Mirzapur The Movie First Review: भौकाल टाइट या ठंडा पड़ा मामला? पढ़ें मुन्ना भैया की ‘मिर्जापुर’ का पहला रिव्यू

Mirzapur The Movie Review
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.