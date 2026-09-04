4 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

‘बेबी’ से ‘गांधारी’ तक, एक्शन से इमोशनल किरदारों तक ऐसा बदला तापसी पन्नू का फिल्मी सफर

Taapsee Pannu Journey: बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाने वाली तापसी पन्नू उन अभिनेत्रियों में शामिल हैं, जिन्होंने हमेशा अलग और चुनौतीपूर्ण किरदार निभाए। जानिए कैसे एक्शन से मजबूत महिला भूमिकाओं तक उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Sep 04, 2026

Taapsee Pannu Journey

‘बेबी’ की एक्शन गर्ल से ‘गांधारी’ की मां तक, तापसी पन्नू ने निभाए अलग-अलग किरदार। (AI Generated Photo)

Taapsee Pannu Journey: बॉलीवुड में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो एक ही तरह के किरदारों में बंधकर नहीं रहना चाहते। तापसी पन्नू भी उन्हीं अभिनेत्रियों में से एक हैं। अपने करियर की शुरुआत से ही उन्होंने अलग-अलग तरह की फिल्मों और किरदारों को चुना। कभी वह एक्शन करती नजर आईं, तो कभी सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्मों में मजबूत महिला की भूमिका निभाई। अब तापसी ‘गांधारी’ में एक ऐसी मां की भूमिका में नजर आ रही हैं, जो अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ऐसे में आइए जानते हैं ‘बेबी’ से ‘गांधारी’ तक तापसी पन्नू का सफर कैसा रहा।

‘बेबी’ में दिखा था एक्शन अवतार

साल 2015 में आई फिल्म 'बेबी' ने तापसी पन्नू के फिल्मी करियर को एक नया मुकाम दिया। ये फिल्म तापसी की बॉलीवुड एंट्री फिल्म भी रही. अक्षय कुमार के साथ एक्ट्रेस की ये फिल्म करियर में एक अहम पड़ाव रही। फिल्म में उनका किरदार भले ही ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी मौजूदगी से दर्शकों का ध्यान खींचा। एक्शन से भरपूर इस फिल्म में तापसी को एक अलग अंदाज में देखा गया।

‘नाम शबाना’ से मजबूत हुई एक्शन इमेज

इसके बाद ‘नाम शबाना’ में उन्होंने अपने एक्शन अवतार को और आगे बढ़ाया। इस फिल्म में वो एक अंडरकवर एजेंट के किरदार में नजर आईं। इस भूमिका ने तापसी को बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों की कतार में खड़ा किया, जो एक्शन करने से भी पीछे नहीं हटतीं।

‘पिंक’ ने बदली तापसी की पहचान

अगर ‘बेबी’ और ‘नाम शबाना’ ने तापसी की एक्शन इमेज बनाई, तो 2016 में रिलीज हुई ‘पिंक’ ने उनके करियर को बिल्कुल अलग दिशा दी। फिल्म में उन्होंने मीनल अरोड़ा का किरदार निभाया, जो मुश्किल परिस्थितियों में अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाती है। ‘पिंक’ के बाद तापसी को सिर्फ एक एक्शन अभिनेत्री के तौर पर नहीं देखा गया। उन्होंने ऐसी फिल्मों का हिस्सा बनना शुरू किया, जिनमें कहानी और किरदार दोनों मजबूत थे।

हर बार चुना अलग किरदार

तापसी की खासियत रही है कि उन्होंने एक जैसी भूमिकाओं को बार-बार दोहराने से बचने की कोशिश की। ‘मनमर्जियां’ में उनका किरदार रोमांटिक और बिंदास था, तो ‘थप्पड़’ में उन्होंने घरेलू हिंसा के खिलाफ खड़ी महिला की कहानी को पर्दे पर उतारा।
इसके बाद ‘रश्मि रॉकेट’ में वो एथलीट बनीं। इस भूमिका के लिए उन्होंने अपने शरीर और लुक पर भी काफी काम किया। वहीं ‘डंकी’ में उन्होंने एक अलग तरह का भावनात्मक किरदार निभाया। हाल ही में वो अस्सी फिल्म में नजर आयीं थीं, जिसमें उन्होंने के वकील का किरदार निभाया था, जो गैंग रेप पीड़िता को इन्साफ दिलाने के लिए सारी दुनिया से लड़ जाती है।

देखा जाए तो तापसी ने अपने करियर में एक्शन, रोमांस, ड्रामा, सामाजिक मुद्दों और स्पोर्ट्स जैसे अलग-अलग जॉनर में काम किया और हर बार खुद को नए रूप में पेश करने की कोशिश की।

‘गांधारी’ में फिर लौटा तापसी का एक्शन

अब तापसी पन्नू ‘गांधारी’ के साथ एक बार फिर एक्शन के बीच नजर आ रही हैं। फिल्म में वो एक दृष्टिबाधित महिला की भूमिका निभा रही हैं। हालांकि, इस बार उनका किरदार सिर्फ एक एक्शन हीरोइन का नहीं है। फिल्म में वो एक मां की भूमिका निभा रही हैं, जो अपनी अगवा बेटी को खोजने और उसे बचाने के लिए संघर्ष करती है। ‘गांधारी’ तापसी के करियर में एक दिलचस्प बदलाव दिखाती है। यहां उनका एक्शन उनके किरदार के इमोशनल सफर से जुड़ा हुआ है।

‘बेहद शर्मनाक’, स्वरा भास्कर के ‘जौहर’ वाले विवादित बयान पर भड़के रणवीर शौरी, बोले- इनमें क्या संबंध है?

ये भी पढ़ें
Ranvir Shorey on Swara Bhasker Jauhar Controversy

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

04 Sept 2026 12:30 pm

Published on:

04 Sept 2026 12:30 pm

Hindi News / Entertainment / ‘बेबी’ से ‘गांधारी’ तक, एक्शन से इमोशनल किरदारों तक ऐसा बदला तापसी पन्नू का फिल्मी सफर

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Mirzapur The Movie Twitter Reaction: ‘मिर्जापुर’ फिल्म देख कोई बोला जबरदस्त तो किसी ने कहा भयानक आपदा, पढ़ें पब्लिक रिव्यू

Mirzapur the film twitter reaction in hindi Divyenndu pankaj tripathi
बॉलीवुड

बच्चों की धार्मिक पहचान को लेकर जावेद अख्तर ने किया खुलासा, सुनाया फरहान के बचपन का किस्सा

Javed Akhtar on Farhan Zoya Religion
बॉलीवुड

Mirzapur The Movie First Review: भौकाल टाइट या ठंडा पड़ा मामला? पढ़ें मुन्ना भैया की ‘मिर्जापुर’ का पहला रिव्यू

Mirzapur The Movie Review
बॉलीवुड

IAS तुकाराम मुंडे को लेकर सलमान खान ने दी चेतावनी? बोले- मैं उन्हें भेज दूंगा, फिर देख लेना

Salman Khan On IAS Tukaram Mundhe
मनोरंजन

CM सुवेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान, बोले- बंगाली सिनेमा को राजनीतिक हस्तक्षेप से करेंगे मुक्त

WB CM Suvendu Adhikari says No Political Interference in tollywood
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.