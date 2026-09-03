‘बेहद शर्मनाक’, स्वरा भास्कर के ‘जौहर’ वाले विवादित बयान पर भड़के रणवीर शौरी, बोले- इनमें क्या संबंध है?

स्वरा ने कहा कि फिल्म में 'जौहर' के सीन ने उन्हें इस बारे में सोचने पर मजबूर किया कि ये फिल्म बलात्कार का शिकार हुई और उसके बाद जिंदा बचीं महिलाओं को क्या संदेश दे सकती है। सैकड़ों महिलाओं वाले उस सीन को याद करते हुए उन्होंने कहा, "मैं यह देख रही थी, वो 800 औरतें जौहर कर रही थीं, और मुझे लगा, यार, अगर मैं होती, भगवान न करे, अगर मैं रेप सर्वाइवर होती, तो ये फिल्म मुझे क्या बता रही है? मुझे कायर महसूस होता कि मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद को नहीं मारा। क्या आप आज के समाज में यही बताना चाहते हैं, जहां मुझे लगता है कि रेप की महामारी फैली हुई है?"