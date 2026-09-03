Hanuman Ansh: स्क्रीन के मामले में भी ‘हनुमान अंश’ ने मारी बाजी, ‘टॉक्सिक’ की स्क्रीन्स हुईं कम, वर्ल्डवाइड भी होगी रिलीज

हाल ही में एक इंटरव्यू में, 'हनुमान अंश' के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने उस मुश्किल का जिक्र किया जो नीम करौली बाबा पर बनी उनकी फिल्म को शुरुआत में स्क्रीन की कमी की वजह से झेलनी पड़ी थी। उन्होंने कहा, "'बंटवारा 1947' और 'आवारापन 2' दोनों बड़ी फिल्मों के समय हमारे शो घटाकर सिर्फ 25 स्क्रीन तक कर दिए गए थे, फिर भी वो अच्छा प्रदर्शन करते रहे। दर्शक फिल्म देखना चाहते थे लेकिन शोज नहीं थे, इसलिए लोग 200-250 किलोमीटर का सफर तय करके फिल्म देखने गए और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। ऐसे वीडियो भी सामने आए जिनमें फिल्म खत्म होने के बाद भी दर्शक इतने भावुक थे कि वो अपनी सीटों से उठे ही नहीं। शायद इन सब चीजों ने वो काम कर दिखाया जो कोई PR नहीं कर सकता।"