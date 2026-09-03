रजा मुराद ने गोविंदा और नीलम कोठारी की अनसीन फोटो की शेयर, लिखा- दोनों के चेहरे पर मुस्कान है

Raza Murad Share Govinda And Neelam Kothari Photo: गोविंदा और नीलम कोठारी एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। एक समय था जब दोनों के बीच अफेयर की खबरों ने इंडस्ट्री में खूब चर्चा बटोरी थीं। अब दिग्गज अभिनेता रजा मुराद ने अपने फैंस को 80 के दशक के उसी दौर की याद ताजा करवा दी है। उन्होंने गोविंदा और नीलम की एक फोटो शेयर की है। जो एक्शन-ड्रामा फिल्म 'फर्ज की जंग' के मुहूर्त की है। लोग इसे बेहद पसंद कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं।