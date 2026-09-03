Fact Check: ‘हनुमान अंश’ देखते हुए महिला हुई बेकाबू, जोर-जोर से चिल्लाने लगी, जानें थिएटर से वायरल हुए वीडियो का सच

वायरल वीडियो से महिला का फोटो (फोटो सोर्स- Twitter/@Iam_Rohit_G)
Hanuman Ansh Woman Theatre Viral Video: नीम करोली बाबा के जीवन से प्रेरित फिल्म 'हनुमान अंश' इन दिनों सिनेमाघरों में दर्शकों का ध्यान खींच रही है। फिल्म की अचानक बढ़ी लोकप्रियता के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में थिएटर के अंदर बैठी एक महिला जोर-जोर से रोती और चिल्लाती नजर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि फिल्म देखते हुए महिला इतनी भावुक हो गई कि वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाई। हालांकि, जब इस वीडियो की पड़ताल की गई तो इसकी कहानी कुछ और ही सामने आई।
वायरल वीडियो में एक सिनेमाघर का दृश्य दिखाई देता है। स्क्रीन पर भगवान हनुमान से जुड़ा प्रसंग चल रहा है और बैकग्राउंड में हनुमान चालीसा सुनाई दे रही है। इसी दौरान एक महिला अपनी सीट के पास बुरी तरह रोती और चिल्लाती नजर आती है। आसपास बैठे लोग उसे संभालने की कोशिश करते दिखाई देते हैं।
वीडियो शेयर करने वाले कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे 'हनुमान अंश' की स्क्रीनिंग से जोड़ दिया। पोस्ट में दावा किया गया कि भगवान हनुमान की भक्ति में डूबकर महिला भावुक हो गई और फिल्म का उस पर गहरा आध्यात्मिक असर हुआ।
हालांकि, वायरल दावे की सबसे अहम कड़ी यही है कि वीडियो 'हनुमान अंश' का नहीं है। यह फुटेज करीब दो साल पुराना है और इसका संबंध तेलुगु फिल्म 'हनु-मान' से है।
यह वीडियो जनवरी 2024 में उस समय सोशल मीडिया पर सामने आया था, जब अभिनेता तेजा सज्जा की फिल्म 'हनु-मान' सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। हैदराबाद के उप्पल इलाके के एक थिएटर में फिल्म देखने पहुंची एक महिला का वीडियो तब काफी वायरल हुआ था।
बताया जाता है कि फिल्म के क्लाइमेक्स के दौरान पर्दे पर हनुमान चालीसा से जुड़ा दृश्य आया। इसी दौरान महिला अचानक बेहद भावुक होकर रोने और चिल्लाने लगी। उसकी हालत देखकर थिएटर में मौजूद दूसरे दर्शक भी उसकी ओर ध्यान देने लगे और उसे संभालने का प्रयास किया।
उस समय भी इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आई थीं। कुछ लोगों ने इसे आस्था और भक्ति से जोड़कर देखा, जबकि कुछ ने इसे महिला की भावनात्मक प्रतिक्रिया बताया। कुछ यूजर्स ने इसे स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने की संभावना से भी जोड़ा था। हालांकि, घटना की वास्तविक वजह को लेकर कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया था।
तेजा सज्जा की 'हनु-मान' का निर्देशन प्रशांत वर्मा ने किया था। यह फिल्म पौराणिक तत्वों और सुपरहीरो कहानी को मिलाकर बनाई गई थी और रिलीज के बाद इसे दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। फिल्म के बाद प्रशांत वर्मा ने इसी दुनिया को आगे बढ़ाने की योजना भी बनाई।
वहीं, 'हनुमान अंश' एक अलग फिल्म है, जो संत नीम करोली बाबा के जीवन और उनके प्रति भक्तों की आस्था पर आधारित है। फिल्म की कहानी और वायरल वीडियो की घटना को आपस में जोड़ना सही नहीं है।
दूसरी तरफ 'हनुमान अंश' की बॉक्स ऑफिस यात्रा भी काफी दिलचस्प रही है। करीब 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने शुरुआती दिनों में धीमी शुरुआत की, लेकिन बाद में दर्शकों की संख्या अचानक बढ़ने लगी। 27 दिनों में फिल्म ने करीब 61.88 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया। फिल्म की कमाई में आई यह तेजी इसे साल की चर्चित फिल्मों में शामिल कर रही है।
इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल महिला के वीडियो को 'हनुमान अंश' की सफलता या दर्शकों की प्रतिक्रिया से जोड़ना भ्रामक है। वीडियो भले ही असली हो, लेकिन उसे जिस फिल्म से जोड़कर पेश किया जा रहा है, वह दावा गलत है।
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