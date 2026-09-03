3 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

Fact Check: ‘हनुमान अंश’ देखते हुए महिला हुई बेकाबू, जोर-जोर से चिल्लाने लगी, जानें थिएटर से वायरल हुए वीडियो का सच

Hanuman Ansh Women Theatre Viral Video: फिल्म 'हनुमान अंश' से जुड़ा एक पोस्ट सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि महिला ने फिल्म देखते हुए अपने होश गवा दिए।
3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Sep 03, 2026

Hanuman Ansh Women Theatre Viral Video

वायरल वीडियो से महिला का फोटो (फोटो सोर्स- Twitter/@Iam_Rohit_G)

Hanuman Ansh Woman Theatre Viral Video: नीम करोली बाबा के जीवन से प्रेरित फिल्म 'हनुमान अंश' इन दिनों सिनेमाघरों में दर्शकों का ध्यान खींच रही है। फिल्म की अचानक बढ़ी लोकप्रियता के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में थिएटर के अंदर बैठी एक महिला जोर-जोर से रोती और चिल्लाती नजर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि फिल्म देखते हुए महिला इतनी भावुक हो गई कि वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाई। हालांकि, जब इस वीडियो की पड़ताल की गई तो इसकी कहानी कुछ और ही सामने आई।

सोशल मीडिया पर क्या दावा किया जा रहा है?

वायरल वीडियो में एक सिनेमाघर का दृश्य दिखाई देता है। स्क्रीन पर भगवान हनुमान से जुड़ा प्रसंग चल रहा है और बैकग्राउंड में हनुमान चालीसा सुनाई दे रही है। इसी दौरान एक महिला अपनी सीट के पास बुरी तरह रोती और चिल्लाती नजर आती है। आसपास बैठे लोग उसे संभालने की कोशिश करते दिखाई देते हैं।

वीडियो शेयर करने वाले कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे 'हनुमान अंश' की स्क्रीनिंग से जोड़ दिया। पोस्ट में दावा किया गया कि भगवान हनुमान की भक्ति में डूबकर महिला भावुक हो गई और फिल्म का उस पर गहरा आध्यात्मिक असर हुआ।

दो साल पुराना है वायरल वीडियो

हालांकि, वायरल दावे की सबसे अहम कड़ी यही है कि वीडियो 'हनुमान अंश' का नहीं है। यह फुटेज करीब दो साल पुराना है और इसका संबंध तेलुगु फिल्म 'हनु-मान' से है।

यह वीडियो जनवरी 2024 में उस समय सोशल मीडिया पर सामने आया था, जब अभिनेता तेजा सज्जा की फिल्म 'हनु-मान' सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। हैदराबाद के उप्पल इलाके के एक थिएटर में फिल्म देखने पहुंची एक महिला का वीडियो तब काफी वायरल हुआ था।

'हनु-मान' के क्लाइमेक्स में हुई थी घटना

बताया जाता है कि फिल्म के क्लाइमेक्स के दौरान पर्दे पर हनुमान चालीसा से जुड़ा दृश्य आया। इसी दौरान महिला अचानक बेहद भावुक होकर रोने और चिल्लाने लगी। उसकी हालत देखकर थिएटर में मौजूद दूसरे दर्शक भी उसकी ओर ध्यान देने लगे और उसे संभालने का प्रयास किया।

उस समय भी इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आई थीं। कुछ लोगों ने इसे आस्था और भक्ति से जोड़कर देखा, जबकि कुछ ने इसे महिला की भावनात्मक प्रतिक्रिया बताया। कुछ यूजर्स ने इसे स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने की संभावना से भी जोड़ा था। हालांकि, घटना की वास्तविक वजह को लेकर कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया था।

'हनु-मान' से जुड़ा है पूरा मामला

तेजा सज्जा की 'हनु-मान' का निर्देशन प्रशांत वर्मा ने किया था। यह फिल्म पौराणिक तत्वों और सुपरहीरो कहानी को मिलाकर बनाई गई थी और रिलीज के बाद इसे दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। फिल्म के बाद प्रशांत वर्मा ने इसी दुनिया को आगे बढ़ाने की योजना भी बनाई।

वहीं, 'हनुमान अंश' एक अलग फिल्म है, जो संत नीम करोली बाबा के जीवन और उनके प्रति भक्तों की आस्था पर आधारित है। फिल्म की कहानी और वायरल वीडियो की घटना को आपस में जोड़ना सही नहीं है।

'हनुमान अंश' की कमाई ने चौंकाया

दूसरी तरफ 'हनुमान अंश' की बॉक्स ऑफिस यात्रा भी काफी दिलचस्प रही है। करीब 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने शुरुआती दिनों में धीमी शुरुआत की, लेकिन बाद में दर्शकों की संख्या अचानक बढ़ने लगी। 27 दिनों में फिल्म ने करीब 61.88 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया। फिल्म की कमाई में आई यह तेजी इसे साल की चर्चित फिल्मों में शामिल कर रही है।

इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल महिला के वीडियो को 'हनुमान अंश' की सफलता या दर्शकों की प्रतिक्रिया से जोड़ना भ्रामक है। वीडियो भले ही असली हो, लेकिन उसे जिस फिल्म से जोड़कर पेश किया जा रहा है, वह दावा गलत है।

‘रिश्ते में करीना मुझे क्या बुलाएगी?’, अमिताभ बच्चन ने सैफ अली खान को बताया राज कपूर से अपना रिश्ता

ये भी पढ़ें
Amitabh Bachchan Relation To Kareena Kapoor

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 Sept 2026 01:25 pm

Published on:

03 Sept 2026 01:23 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Fact Check: ‘हनुमान अंश’ देखते हुए महिला हुई बेकाबू, जोर-जोर से चिल्लाने लगी, जानें थिएटर से वायरल हुए वीडियो का सच

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

ट्रेन का रुकना और जीभ पर सरसों का उगना! फिल्म ‘हनुमान अंश’ में दिखाई दिए ये 5 चमत्कार

film Hanuman Ansh these 5 miracles seen
बॉलीवुड

‘रिश्ते में करीना मुझे क्या बुलाएगी?’, अमिताभ बच्चन ने सैफ अली खान को बताया राज कपूर से अपना रिश्ता

Amitabh Bachchan Relation To Kareena Kapoor
बॉलीवुड

Gaurang Vyas Death: नहीं रहे संगीतकार और गायक गौरांग व्यास, PM मोदी ने जताया दुख

Gujarati music maestro Gaurang Vyas passed away at 87 pm modi mourns
बॉलीवुड

‘मजबूत महिला’ शब्द लगता है एक तरह की गाली’ तापसी पन्नू ने महिला और पुरुष की तुलना पर दिया बयान

Taapsee Pannu says strong women word started looking like an abuse
बॉलीवुड

स्वरा भास्कर के बयान पर भड़कीं अपर्णा यादव, बोलीं- मुस्लिम धर्म में शादी का हक, सनातन के अपमान का नहीं

Aparna Yadav Dig On Swara Bhaskar Jauhar Remark ans muslim marriage
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.