Fact Check: ‘हनुमान अंश’ देखते हुए महिला हुई बेकाबू, जोर-जोर से चिल्लाने लगी, जानें थिएटर से वायरल हुए वीडियो का सच

Hanuman Ansh Woman Theatre Viral Video: नीम करोली बाबा के जीवन से प्रेरित फिल्म 'हनुमान अंश' इन दिनों सिनेमाघरों में दर्शकों का ध्यान खींच रही है। फिल्म की अचानक बढ़ी लोकप्रियता के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में थिएटर के अंदर बैठी एक महिला जोर-जोर से रोती और चिल्लाती नजर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि फिल्म देखते हुए महिला इतनी भावुक हो गई कि वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाई। हालांकि, जब इस वीडियो की पड़ताल की गई तो इसकी कहानी कुछ और ही सामने आई।