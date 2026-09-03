स्वरा भास्कर के बयान पर भड़कीं अपर्णा यादव, बोलीं- मुस्लिम धर्म में शादी का हक, सनातन के अपमान का नहीं

Aparna Yadav On Swara Bhaskar Jauhar Remark: अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' में दिखाए गए 'जौहर' सीन को रेप से जोड़कर विवादित बयान दिया था। जिसे लेकर देशभर में आक्रोश देखा जा रहा है। स्वरा को लगातार ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में बीजेपी नेता और मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने स्वरा पर कटाक्ष किया है। उन्होंने स्वरा को उनकी मुस्लिम शादी याद दिलाते हुए कहा कि जहां रोज बदलते हैं शौहर, तो वे क्या जानेंगी क्षत्रियों का जौहर।