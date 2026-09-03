स्वरा भास्कर के ‘जौहर विवाद’ पर मचा बवाल! यूथ ब्रिगेड ने फूंका पुतला, रखा जुबान काटने पर 1.51 लाख का इनाम!

यह पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब 31 अगस्त को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (IIC) में आयोजित 'वुमन, लाइफ, फ्रीडम' कार्यक्रम में स्वरा भास्कर ने 'पद्मावत' के जौहर सीन पर सवाल उठाए थे। स्वरा ने कहा था कि जौहर का इस तरह महिमामंडन करना समाज में गलत संदेश देता है। उन्होंने सवाल उठाया था कि क्या किसी महिला की "शारीरिक पवित्रता" को उसकी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती माना जाना चाहिए? क्या इससे बलात्कार पीड़ितों को यह संदेश नहीं जाता कि उनका जीवित रहना गलत है?