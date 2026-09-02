‘मैं फिल्मों से रिटायर होना बेहतर समझूंगी’, ‘टॉक्सिक’ में कियारा आडवाणी के रोल पर तापसी पन्नू ने साधा निशाना?

Taapsee Pannu On Toxic Kiara Advani: बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘गांधारी’ को लेकर चर्चा में हैं। इसी बीच उनका एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने मौजूदा दौर में बन रही कुछ फिल्मों और मेनस्ट्रीम सिनेमा के बदलते स्वरूप पर खुलकर अपनी राय रखी है। तापसी ने अपने करियर के शुरुआती दौर को याद करते हुए कहा कि अगर आज के समय में सिर्फ एक खास तरह की फिल्में बन रही होतीं, तो शायद उनके जैसे कलाकार के लिए इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना मुश्किल होता।