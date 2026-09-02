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‘मैं फिल्मों से रिटायर होना बेहतर समझूंगी’, ‘टॉक्सिक’ में कियारा आडवाणी के रोल पर तापसी पन्नू ने साधा निशाना?

Taapsee Pannu On Toxic Kiara Advani: फिल्म 'गांधारी' में नजर आने वालीं तापसी पन्नू ने हाल ही में रिलीज हो रहीं फिल्मों को लेकर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की फिल्मों से तो अच्छा मैं रिटायर होना ही बेहतर समझूंगी।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Sep 02, 2026

Taapsee Pannu On Toxic Kiara Advani

कियारा-यश और तापसी पन्नू (फोटो सोर्स- Instagram/kiaraaliaadvani &amp; IMDb)

Taapsee Pannu On Toxic Kiara Advani: बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘गांधारी’ को लेकर चर्चा में हैं। इसी बीच उनका एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने मौजूदा दौर में बन रही कुछ फिल्मों और मेनस्ट्रीम सिनेमा के बदलते स्वरूप पर खुलकर अपनी राय रखी है। तापसी ने अपने करियर के शुरुआती दौर को याद करते हुए कहा कि अगर आज के समय में सिर्फ एक खास तरह की फिल्में बन रही होतीं, तो शायद उनके जैसे कलाकार के लिए इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना मुश्किल होता।

हालांकि तापसी ने अपने बयान में किसी खास फिल्म या एक्टर का नाम नहीं लिया। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स उनके कमेंट को हालिया रिलीज 'टॉक्सिक' और उसमें नजर आईं कियारा आडवाणी से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल, फिल्म के कंटेंट और कुछ सीन्स को लेकर रिलीज के आसपास काफी चर्चा और विवाद हुआ था।

2015 के दौर को याद कर क्या बोलीं तापसी?

तापसी ने बातचीत के दौरान करीब एक दशक पहले के बॉलीवुड को याद किया। उनका कहना था कि उस समय थिएटर में आने वाली फिल्मों और उनकी कहानियों को देखकर आज पीछे मुड़कर सोचने पर उन्हें हैरानी होती है। उनके मुताबिक, वह दौर उनके जैसे कलाकारों के लिए काफी अलग था और उन्हें अपने करियर की शुरुआत ऐसे समय में करने का मौका मिला, जब अलग-अलग तरह की कहानियों के लिए जगह थी। एक्ट्रेस ने यह भी संकेत दिया कि वह अपने करियर को केवल लोकप्रियता या उस समय के ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलाना चाहतीं।

‘कुछ फिल्मों से अच्छा रिटायर होना पसंद करूंगी’

तापसी ने बताया कि हाल के महीनों में रिलीज हुई कुछ फिल्मों को देखने के बाद उन्होंने अपने परिवार से भी इस बारे में बातचीत की। उनका कहना था कि वह अभिनय को बेहद पसंद करती हैं, लेकिन केवल काम करते रहने के लिए ऐसी फिल्मों का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगी, जिनसे वह खुद पूरी तरह सहमत नहीं हैं।

उनके बयान का सबसे ज्यादा चर्चा में आया हिस्सा यही है कि वह कुछ तरह की फिल्मों में काम करने के बजाय अभिनय से संन्यास लेना पसंद करेंगी। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि ऐसी फिल्मों का अपना दर्शक वर्ग हो सकता है, लेकिन हर फिल्म कलाकार की व्यक्तिगत पसंद से मेल खाए, यह जरूरी नहीं है।

‘मेरी फिल्मोग्राफी मेरे लिए ज्यादा मायने रखती है’

तापसी के मुताबिक समय के साथ दर्शकों की पसंद बदल सकती है और एक दशक बाद आज की कई चीजें अलग नजर आ सकती हैं। लेकिन एक कलाकार का काम उसकी फिल्मोग्राफी का हिस्सा बनकर हमेशा उसके साथ रहता है।

यही वजह है कि वो अपने करियर में फिल्मों का चुनाव काफी सोच-समझकर करना चाहती हैं। उनका मानना है कि भविष्य में जब लोग उनके पुराने काम को देखें तो उन्हें अपने फैसलों को लेकर किसी तरह की शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए।

'टॉक्सिक' और कियारा से क्यों जुड़ा बयान?

तापसी ने अपने इंटरव्यू में कियारा आडवाणी, यश या 'टॉक्सिक' का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया है। सोशल मीडिया पर लोग हालिया फिल्मों के कंटेंट को लेकर उनके बयान की अलग-अलग व्याख्या कर रहे हैं। ऐसे में इसे किसी एक फिल्म या कलाकार पर तापसी की सीधी टिप्पणी मानना फिलहाल सही नहीं होगा।

तापसी का पूरा फोकस इस बात पर दिखाई देता है कि वह अपने करियर में ऐसी फिल्में चुनना चाहती हैं, जिन्हें आने वाले वर्षों में भी अपने काम के तौर पर गर्व से देखा जा सके।

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Updated on:

02 Sept 2026 06:24 pm

Published on:

02 Sept 2026 06:23 pm

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