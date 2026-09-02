स्वरा भास्कर के ‘जौहर’ विवाद पर कंगना रनौत ने दिया रिएक्शन, ‘पद्मावत’ फिल्म पर शेयर किया रैप

Swara Bhasker-Kangana Ranaut Controversy: स्वरा भास्कर एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' के जौहर वाले सीन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बॉलीवुड की दो अभिनेत्रियों तक पहुंच गया है। स्वरा के बयान पर सोशल मीडिया पर बहस चल ही रही थी कि उनकी 'तनु वेड्स मनु' की को-स्टार कंगना रनौत ने भी इस मामले में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। हालांकि कंगना ने सीधे स्वरा पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक ऐसा रैप वीडियो शेयर किया, जिसमें स्वरा को निशाना बनाया गया था।