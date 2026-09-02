‘सजा के लिए तैयार हैं अगर आरोप सच हुए तो’, स्वरा भास्कर की ‘जौहर’ टिप्पणी के बाद बोले पति और NCP-SP नेता फहाद अहमद

अभिनेत्री ने यह भी कहा कि उनके बयान से असहमति रखने वाले लोग उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आरोप तथ्य के आधार पर लगाए जाने चाहिए। उन्होंने दोहराया कि उनका मुद्दा महिलाओं के जीने के अधिकार और यौन हिंसा से बचे लोगों के प्रति समाज के रवैये से जुड़ा था। फिलहाल स्वरा भास्कर के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर बहस जारी है। वहीं फहाद अहमद के समर्थन के बाद यह विवाद राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय भी बन गया है।