यश की ‘टॉक्सिक’ को महेश बाबू के बेटे ने दी 0.5 रेटिंग, लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर की तारीफ

अकाउंट के बायो में भी फिल्म देखने और अपनी राय रखने को लेकर एक बेफिक्र अंदाज नजर आता है। कथित प्रोफाइल को हजारों लोग फॉलो करते हैं, जबकि ये अकाउंट बेहद कम लोगों को फॉलो करता है। खास बात यह है कि वायरल होने के बाद जब प्रोफाइल को दोबारा देखा गया तो 'टॉक्सिक' की वो रेटिंग दिखाई नहीं दी। ऐसे में यह भी संभव है कि रेटिंग को बाद में हटा दिया गया हो या उसे छिपा दिया गया हो।