2 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

यश की ‘टॉक्सिक’ को महेश बाबू के बेटे ने दी 0.5 रेटिंग, लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर की तारीफ

Gautam Ghattamaneni Toxic Rating: यश और कियारा आडवाणी की फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर महेश बाबू के बेटे गौतम की कथित तौर पर रेटिंग इस वक्त चर्चाओं में है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Sep 02, 2026

Gautam Ghattamaneni Toxic Rating

महेश बाबू बेटे के साथ और फिल्म 'टॉक्सिक' से यश (फोटो सोर्स- IMDb)

Gautam Ghattamaneni Toxic Rating: सुपरस्टार महेश बाबू के बेटे गौतम घट्टामनेनी ने हाल ही में यश की फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर कथित तौर पर अपनी राय दी है। सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गौतम के नाम से जुड़े बताए जा रहे Letterboxd अकाउंट पर यश की फिल्म 'टॉक्सिक' को महज 0.5 स्टार दिए गए हैं। जैसे ही ये स्क्रीनशॉट इंटरनेट पर सामने आया, फिल्म प्रेमियों के बीच चर्चा शुरू हो गई।

यश की 'टॉक्सिक' को पसंद नहीं करने का दावा

सोशल मीडिया पर वायरल स्क्रीनशॉट के मुताबिक गौतम ने गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी 'टॉक्सिक' को बेहद कम रेटिंग दी। हालांकि, इस कथित प्रोफाइल की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस अकाउंट को गौतम का बताया जा रहा है, वह एक गंभीर फिल्म प्रेमी का प्रोफाइल नजर आता है और उस पर अलग-अलग भाषाओं की 400 से ज्यादा फिल्मों की रेटिंग मौजूद है।

अकाउंट के बायो में भी फिल्म देखने और अपनी राय रखने को लेकर एक बेफिक्र अंदाज नजर आता है। कथित प्रोफाइल को हजारों लोग फॉलो करते हैं, जबकि ये अकाउंट बेहद कम लोगों को फॉलो करता है। खास बात यह है कि वायरल होने के बाद जब प्रोफाइल को दोबारा देखा गया तो 'टॉक्सिक' की वो रेटिंग दिखाई नहीं दी। ऐसे में यह भी संभव है कि रेटिंग को बाद में हटा दिया गया हो या उसे छिपा दिया गया हो।

पापा महेश बाबू की फिल्मों को भी नहीं दी हर बार अच्छी रेटिंग

गौतम की कथित फिल्म रेटिंग्स में सबसे ज्यादा दिलचस्प बात उनके पिता महेश बाबू की फिल्मों को लेकर सामने आई। वायरल स्क्रीनशॉट्स के अनुसार उन्होंने महेश बाबू की 'पोकीरी' और '1: नेनोक्काडिने' को पांच सितारे दिए थे। वहीं 'ब्रह्मोत्सवम' को केवल एक स्टार की रेटिंग मिलने का दावा है।

इसके अलावा 'निजाम' और 'वामसी' को कथित तौर पर दो-दो स्टार दिए गए हैं। इन रेटिंग्स को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि गौतम फिल्म को सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करते कि उसमें उनके पिता अभिनय कर रहे हैं, बल्कि वह अपनी पसंद के हिसाब से फिल्म को रेट करते हैं।

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

गौतम की कथित 0.5 स्टार रेटिंग वायरल होने के बाद इंटरनेट यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं। किसी ने उन्हें 'ईमानदार' बताया तो किसी ने उनकी रेटिंग को ही फिल्म का रिव्यू करार दिया। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि किसी भी दर्शक को अपनी पसंद के मुताबिक फिल्म को रेट करने का अधिकार है।

कुछ यूजर्स ने यह भी याद दिलाया कि गौतम ने अपने पिता की कुछ फिल्मों को भी कम रेटिंग दी है। इस वजह से उनके कथित फिल्मी टेस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर अलग तरह की चर्चा शुरू हो गई है।

कौन हैं गौतम घट्टामनेनी?

गौतम घट्टामनेनी महेश बाबू और पूर्व अभिनेत्री नम्रता शिरोडकर के बेटे हैं। उनकी छोटी बहन सितारा घट्टामनेनी हैं। स्टार परिवार से आने के बावजूद गौतम लंबे समय तक लाइमलाइट से दूर रहे हैं।

उन्होंने बतौर बाल कलाकार साल 2014 में आई फिल्म '1: नेनोक्काडिने' से स्क्रीन पर कदम रखा था। इस फिल्म में उन्होंने महेश बाबू के किरदार के बचपन का रोल निभाया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद गौतम ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में ड्रामा की पढ़ाई शुरू की। इस दौरान थिएटर और माइम जैसी गतिविधियों में भी उनकी दिलचस्पी देखने को मिली।

खबर शेयर करें:

Updated on:

02 Sept 2026 01:50 pm

Published on:

02 Sept 2026 01:50 pm

Hindi News / Entertainment / यश की ‘टॉक्सिक’ को महेश बाबू के बेटे ने दी 0.5 रेटिंग, लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर की तारीफ

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘स्टार किड होने की वजह से मिली नफरत’ किरण खेर- अनुपम खेर के बेटे सिकंदर का छलका दर्द, नेपोटिज्म पर दिया बेबाक बयान

Sikandar Kher says my parents Kirron Anupam Kher never recommended him
बॉलीवुड

‘आरोपी को पकड़ने के लिए हैं ढेरों सबूत’ दिशा सालियान के पिता के वकील का बड़ा खुलासा, बोले- कैसे गिरी 25 फीट दूर

Disha Salian Death Case Father and his lawyer big reveals
बॉलीवुड

‘ये फिल्म नहीं है, सत्संग है’, कंगना रनौत ने ‘हनुमान अंश’ की तारीफ में कही बड़ी बात, बोलीं- नीम करोली बाबा का प्रत्यक्ष अनुभव

Kangana Ranaut Reaction on Hanuman Ansh
मनोरंजन

सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत केस मे बड़ा फैसला, CBI करेगी जांच

Disha Salian Death Case Bombay high court orders CBI probe into
बॉलीवुड

हनुमान अंश ने 26वें दिन रचा इतिहास! रिलीज से पहले प्रेमानंद महाराज ने निर्माताओं को दी थी चेतावनी, क्या हुई सफल?

Hanuman Ansh Day 26 create history Premanand maharaj warning makers
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.