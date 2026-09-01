रानी पद्मावती के जौहर सीन पर फूटा स्वरा भास्कर का गुस्सा, बोलीं- ये बेहद आपत्तिजनक था

स्वरा ने फिल्म के एक और दृश्य पर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा, "फिर एक ऐसा सीन था, जिसने मुझे इतना गुस्से में ला दिया कि मैं जोर से 'छी' चिल्ला उठी। उसमें जौहर करती हुई गर्भवती महिला के पेट का क्लोज-अप दिखाया गया था। तो आप मुझसे कह रहे हैं कि गर्भ में पल रही बच्ची को जन्म लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि किसी मुस्लिम शासक द्वारा उसके साथ रेप किया जाए। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने पांच दिन इंतजार किया यह देखने के लिए कि क्या मुझे अब भी ऐसा ही लगता है, और पांच दिन बाद मैंने एक पत्र लिखा।"