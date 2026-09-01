रानी पद्मावती के जौहर सीन पर फूटा स्वरा भास्कर का गुस्सा, बोलीं- ये बेहद आपत्तिजनक था

स्वरा भास्कर ने संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को लेकर दिया बयान (Photo Source- Twitter/@Cine_Uncernsored)
Swara Bhaskar On Jauhar scene in cowardly: बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत में जौहर सीन को लेकर विवादित बयान दिया है। जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस को जन्म दे दिया है। उन्होंने इस दृश्य को पीड़ितों के लिए आपत्तिजनक बताते हुए कई सवाल उठाए है, जिसके बाद से इंटरनेट पर उनकी तीखी निंदा हो रही है। लोग एक्ट्रेस को ही खरी-खोटी सुना रहे हैं।
स्वरा भास्कर ने दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (IIC) में आयोजित 'वुमन लाइफ फ्रीडम टॉक' कार्यक्रम में बात की। इस दौरान उन्होंने संजय लीला भंसाली की 2018 की सुपरहिट फिल्म 'पद्मावत' के 'जौहर' दृश्य को लेकर विवादित बयान दे दिया और कहा कि इससे रेप पीड़ितों को गलत संदेश जा सकता है।
स्वरा भास्कर ने कहा, "मैं इसे देख रही थी और मैंने सोचा कि अगर, भगवान न करे, मैं रेप पीड़िता होती, तो यह फिल्म मुझे क्या संदेश दे रही होती? मुझे अपनी इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या न करने पर खुद को कायर महसूस होता। क्या आप हमारे जैसे समाज में यही संदेश देना चाहते हैं? जहां मुझे लगता है कि रेप एक महामारी की तरह फैला हुआ है?"
स्वरा ने फिल्म के एक और दृश्य पर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा, "फिर एक ऐसा सीन था, जिसने मुझे इतना गुस्से में ला दिया कि मैं जोर से 'छी' चिल्ला उठी। उसमें जौहर करती हुई गर्भवती महिला के पेट का क्लोज-अप दिखाया गया था। तो आप मुझसे कह रहे हैं कि गर्भ में पल रही बच्ची को जन्म लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि किसी मुस्लिम शासक द्वारा उसके साथ रेप किया जाए। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने पांच दिन इंतजार किया यह देखने के लिए कि क्या मुझे अब भी ऐसा ही लगता है, और पांच दिन बाद मैंने एक पत्र लिखा।"
स्वरा की टिप्पणियों पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं, जिसमें कई लोगों ने जौहर की घटना की उनकी व्याख्या की आलोचना की है और तर्क दिया है कि इस ऐतिहासिक प्रथा को कायरता के रूप में वर्णित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि यह मुस्लिम आक्रमणकारियों की बर्बरता के खिलाफ महिलाओं द्वारा किया गया एक वीरतापूर्ण कार्य था।
एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, "स्वरा भास्कर के अनुसार, जौहर या आत्महत्या करने वाली हिंदू महिलाएं 'कायर' थीं क्योंकि उन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ न रहकर मरना चुना।" एक अन्य टिप्पणी में जौहर को वीरता का कार्य बताया गया और लिखा गया, "अकल्पनीय क्रूरता के सामने जौहर करना अत्यंत वीरता का कार्य था और आज भी है। स्वरा रेप की तुलना मध्ययुगीन बर्बरता और अत्याचार से करके गलत उदाहरण दे रही हैं।
पद्मावत में जौहर का सीन फिल्म के क्लाइमेक्स में है, जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना राजपूतों को हराकर चित्तौड़ के किले पर कब्जा कर लेती है। दीपिका पादुकोण की रानी पद्मावती किले की महिलाओं का नेतृत्व करते हुए जौहर करती हैं, जिसे फिल्म में कैद से बचने के लिए सामूहिक आत्मदाह के रूप में दर्शाया गया है। यह दृश्य शाहिद कपूर के महारावल रतन सिंह की मृत्यु और चित्तौड़ पर खिलजी की विजय के बाद आता है।
संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित पद्मावत एक 2018 हिंदी महाकाव्य पीरियड ड्रामा है, जिसमें दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावती, शाहिद कपूर ने महारावल रतन सिंह और रणवीर सिंह ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की भूमिका निभाई है। फिल्म में अदिति राव हैदरी, जिम सर्भ, रजा मुराद और अनुप्रिया गोयनका भी हैं। यह फिल्म भंसाली और प्रकाश कपाड़िया द्वारा लिखी गई थी और मलिक मुहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत पर आधारित है।
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