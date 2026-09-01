“भारत छोड़ा, लेकिन खौफ खत्म नहीं हुआ”, अभिनेत्री मंदाना करीमी ने शेयर किए स्क्रीनशॉट, बोलीं- 6 साल से हो रही हूं स्टॉकिंग का शिकार

Mandana Karimi On cyberbullying and stacker: 'बिग बॉस' की एक्स कंटेस्टेंट और जानी-मानी मॉडल- अभिनेत्री मंदाना करीमी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती शेयर करते हुए साइबरबुलिंग और लगातार हो रहे उत्पीड़न को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि वह पिछले 6 सालों से साइबर स्टॉकिंग का शिकार हो रहीं हैं। साथ ही मई में सुरक्षा कारणों और नई शुरुआत के चलते उन्होंने भारत छोड़ दिया था और दुबई शिफ्ट हो गई थीं। हालांकि, भारत छोड़ने के बावजूद उनकी यह खौफनाक चीज खत्म होने का नाम नहीं ले रही है।