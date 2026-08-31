सुनीता आहूजा के साथ अनबन के बीच परिवार के राखी सेलिब्रेशन में नहीं आए गोविंदा, बेटी टीना ने शेयर की तस्वीरें

Sunita Ahuja-Govinda Divorce Controversy: बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में है। दोनों के रिश्ते को लेकर तरह-तरह की खबरें और अटकलें सामने आती रही हैं। अब रक्षाबंधन के मौके पर एक बार फिर दोनों का रिश्ता सुर्खियों में आ गया है। दरअसल, गोविंदा इस बार परिवार के रक्षाबंधन सेलिब्रेशन की तस्वीरों में नजर नहीं आए। उनकी बेटी टीना आहूजा ने सोशल मीडिया पर परिवार के साथ कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए, जिनमें सुनीता आहूजा, यशवर्धन आहूजा, कृष्णा अभिषेक और आरती सिंह दिखाई दिए।