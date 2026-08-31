सुनीता आहूजा के साथ अनबन के बीच परिवार के राखी सेलिब्रेशन में नहीं आए गोविंदा, बेटी टीना ने शेयर की तस्वीरें

सुनीता आहूजा-गोविंदा (फोटो सोर्स- Instagram/tina.ahuja)
Sunita Ahuja-Govinda Divorce Controversy: बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में है। दोनों के रिश्ते को लेकर तरह-तरह की खबरें और अटकलें सामने आती रही हैं। अब रक्षाबंधन के मौके पर एक बार फिर दोनों का रिश्ता सुर्खियों में आ गया है। दरअसल, गोविंदा इस बार परिवार के रक्षाबंधन सेलिब्रेशन की तस्वीरों में नजर नहीं आए। उनकी बेटी टीना आहूजा ने सोशल मीडिया पर परिवार के साथ कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए, जिनमें सुनीता आहूजा, यशवर्धन आहूजा, कृष्णा अभिषेक और आरती सिंह दिखाई दिए।
टीना आहूजा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैंस को अपने रक्षाबंधन सेलिब्रेशन की झलक दिखाई। तस्वीरों में वह अपनी मां सुनीता और भाई यशवर्धन के साथ पोज देती नजर आईं। परिवार के इस खास मौके पर कृष्णा अभिषेक और आरती सिंह भी उनके साथ दिखाई दिए। टीना ने इस दौरान पीले रंग का पारंपरिक आउटफिट पहना था, जबकि यशवर्धन लाल और सुनीता सफेद कपड़ों में नजर आईं।
एक वीडियो में टीना अपने भाई यशवर्धन को राखी बांधती दिखाई दीं। इसके अलावा कृष्णा और आरती के साथ भी सेलिब्रेशन के कुछ पल कैमरे में कैद किए गए। पोस्ट के साथ टीना ने लिखा, 'हमारी वाली राखी सेलिब्रेशन' उनकी तस्वीरों में परिवार के सदस्यों के बीच खुशनुमा माहौल दिखाई दिया।
इन तस्वीरों में गोविंदा की गैरमौजूदगी ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा। हालांकि तस्वीरों में अभिनेता के नजर नहीं आने की कोई वजह टीना ने नहीं बताई है, लेकिन सुनीता और गोविंदा के रिश्ते को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच उनकी गैरमौजूदगी को लेकर सवाल जरूर उठने लगे हैं।
पिछले कुछ समय से गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी को लेकर सार्वजनिक तौर पर कई तरह की बातें सामने आई हैं। सुनीता ने कुछ मौकों पर अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की थी। उन्होंने गोविंदा पर एक दूसरी अभिनेत्री से नजदीकी के आरोप भी लगाए थे। इसके बाद मामले ने काफी सुर्खियां बटोरीं।
विवाद के बीच गोविंदा को उनकी आने वाली फिल्म की को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार के साथ एयरपोर्ट पर देखा गया था। इस तस्वीर के सामने आने के बाद दोनों के रिश्ते को लेकर चल रही चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया था। हालांकि गोविंदा ने अपनी ओर से लगाए गए आरोपों को खारिज किया और निजी जिंदगी से जुड़ी बातों को सार्वजनिक रूप से चर्चा में लाने को लेकर सावधानी बरतने की बात कही।
गोविंदा और सुनीता के रिश्ते को लेकर उस वक्त भी चर्चा तेज हुई थी जब सुनीता अपने बेटे यशवर्धन के साथ मुंबई की फैमिली कोर्ट के बाहर नजर आई थीं। इसके बाद ऐसी खबरें सामने आईं कि उन्होंने 2024 में तलाक की अर्जी दाखिल की थी। रिपोर्ट्स में इसके पीछे बेवफाई, मानसिक प्रताड़ना और साथ छोड़ने जैसे आरोपों का जिक्र किया गया था। हालांकि बाद में गोविंदा के मैनेजर ने पुष्टि की कि यह याचिका वापस ले ली गई थी।
फिलहाल रक्षाबंधन पर परिवार की तस्वीरों में गोविंदा की गैरमौजूदगी ने एक बार फिर उनके और सुनीता आहूजा के रिश्ते को चर्चा में ला दिया है। हालांकि तस्वीरों से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा और दोनों की निजी जिंदगी को लेकर सामने आ रही अटकलों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
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