‘पति की ताकत- प्रभाव से डरती थी’ बादशाह की पत्नी ईशा रिखी ने 1 महीने पहले किया था पोस्ट, तलाक की अनाउंसमेंट के बीच हुआ वायरल

ईशा ने पोस्ट में लिखा था, "कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिनका कोई निशान नहीं दिखता। लंबे समय तक मैं चुप रही क्योंकि मैं डरी हुई थी। मुझे अपने पति के प्रभाव, ताकत और संसाधनों का बहुत ज्यादा डर महसूस हुआ और मैंने खुद को यकीन दिला लिया कि चुप रहना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। मेरी चुप्पी कभी भी मेरी स्वीकृति नहीं थी, वह सिर्फ मेरा सर्वाइवल यानी जीवन रक्षा थी। आज मैं डर के बजाय हिम्मत चुन रही हूं। भले ही मैं पूरी कहानी बताने के लिए तैयार न होऊं, लेकिन यह दिखावा करना बंद करने के लिए तैयार हूं कि सब कुछ ठीक था।"