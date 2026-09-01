‘राज’ फिल्म की भूतनी मालिनी शर्मा 22 साल बाद पर हुईं वायरल, अब वीडियो शेयर कर बोलीं- मुझे कॉल मत कीजिए

Raaz Actress Malini Sharma: साल 2002 में आई बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर हॉरर फिल्म 'राज' एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इसकी वजह कुछ और नहीं फिल्म में अपनी रहस्यमयी मुस्कान और दर्शकों को डराने व लुभाने वाली पूर्व अभिनेत्री मालिनी शर्मा हैं। बॉलीवुड को 20 साल पहले अलविदा कह चुकीं मालिनी हाल ही में सोशल मीडिया पर अचानक वायरल हो गई हैं। वजह है उनका पुणे के पास सह्याद्री की हसीन वादियों में फार्मस्टे 'द स्लो लोकल' (The Slow Local)। जिसे फैंस बेहद पसंद कर रहे हैं। इसी प्यार को लेकर मालिनी ने एक वीडियो अपलोड कर सभी को धन्यवाद दिया है।