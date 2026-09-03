‘मजबूत महिला’ शब्द लगता है एक तरह की गाली’ तापसी पन्नू ने महिला और पुरुष की तुलना पर दिया बयान

Taapsee pannu On Strong Women: बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू एक बार फिर चर्चा में हैं। हाल ही में कंगना रनौत संग उनकी जुबानी जंग ने खूब लाइमलाइट बटोरी थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी फिल्म गांधारी की रिलीज से पहले 'स्ट्रांग वुमन' यानी मजबूत महिला जैसे बड़े शब्द को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह अब एक गाली जैसा लगता है। क्योंकि इस शब्द का मतलब समाज में इतना गलत निकाला जाने लगा है कि अब यह किसी तारीफ के बजाय अपमान जैसा महसूस होता है।