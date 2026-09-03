चप्पल उतारकर ‘हनुमान अंश’ देखते हुए नजर आया मुस्लिम शख्स, वीडियो वायरल होते ही लोगों ने दिया रिएक्शन

Hanuman Ansh Muslim Man Viral Video: नीम करोली बाबा की जिंदगी से प्रेरित बताई जा रही फिल्म 'हनुमान अंश' इन दिनों बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में है। फिल्म की कहानी और दर्शकों की प्रतिक्रियाओं के कई वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें एक मुस्लिम शख्स सिनेमाघर के अंदर 'हनुमान अंश' देखता नजर आ रहा है। खास बात यह है कि वह फिल्म देखने के दौरान नंगे पैर दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।