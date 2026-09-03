चप्पल उतारकर ‘हनुमान अंश’ देखते हुए नजर आया मुस्लिम शख्स, वीडियो वायरल होते ही लोगों ने दिया रिएक्शन

हनुमान अंश देखते हुए मुस्लिम शख्स (फोटो सोर्स- Twitter/@Geetashloks)
Hanuman Ansh Muslim Man Viral Video: नीम करोली बाबा की जिंदगी से प्रेरित बताई जा रही फिल्म 'हनुमान अंश' इन दिनों बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में है। फिल्म की कहानी और दर्शकों की प्रतिक्रियाओं के कई वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें एक मुस्लिम शख्स सिनेमाघर के अंदर 'हनुमान अंश' देखता नजर आ रहा है। खास बात यह है कि वह फिल्म देखने के दौरान नंगे पैर दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति सिनेमाघर में बैठकर फिल्म देखते हुए दिखाई देता है। वीडियो बनाने वाला शख्स कैमरे को उसकी तरफ घुमाता है, जहां वह बिना जूते-चप्पल के फिल्म देखने में व्यस्त नजर आता है।
वीडियो वायरल होने के बाद कुछ यूजर्स ने इसे धार्मिक आस्था और आपसी भाईचारे से जोड़कर देखा। एक यूजर ने इस वीडियो को देखने के बाद इसे राजनीति से अलग भारत की तस्वीर बताया। वहीं, कुछ लोगों ने वीडियो में नजर आ रहे बुजुर्ग को प्यार से 'रहीम अंकल' कहकर संबोधित किया और दावा किया कि वह श्रद्धा के साथ फिल्म देखने पहुंचे थे।
हालांकि, वायरल वीडियो के साथ किए जा रहे दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए शख्स ने वास्तव में किस वजह से जूते उतारे थे, यह निश्चित तौर पर कहना संभव नहीं है। वीडियो में केवल इतना नजर आता है कि वह सिनेमाघर में बिना फुटवियर के फिल्म देख रहा है।
वीडियो के सामने आते ही कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कुछ लोगों ने इसे सांप्रदायिक सौहार्द का उदाहरण बताया तो कई यूजर्स ने कहा कि कला और सिनेमा लोगों को जोड़ने का काम करते हैं।
एक सोशल मीडिया यूजर ने इस दृश्य को 'राजनीति से परे भारत' की तस्वीर बताया। वहीं दूसरे यूजर ने बुजुर्ग दर्शक को श्रद्धा के साथ फिल्म देखने वाला व्यक्ति बताया। इन प्रतिक्रियाओं से साफ है कि वीडियो ने लोगों के बीच भावनात्मक चर्चा छेड़ दी है।
फिल्म की चर्चा केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। रिलीज के शुरुआती दिनों में धीमी शुरुआत करने के बाद 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर अप्रत्याशित रफ्तार पकड़ी। 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई फिल्म ने पहले दिन करीब 10 लाख रुपये की कमाई की थी। शुरुआती दो हफ्तों में भी इसकी कमाई बहुत ज्यादा नहीं रही।
लेकिन तीसरे हफ्ते में फिल्म के कलेक्शन में अचानक बड़ा उछाल देखने को मिला। इसके बाद चौथे वीकेंड में भी फिल्म ने मजबूत प्रदर्शन किया और रिलीज के 27 दिनों में भारत में करीब 61 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक 'हनुमान अंश' को लगभग 2 करोड़ रुपये के बजट में तैयार किया गया है। इस लिहाज से फिल्म की कमाई बेहद बड़ी सफलता मानी जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म अपनी रिलीज की आगे की यात्रा में 80-90 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। अगर दर्शकों का मौजूदा रुझान बरकरार रहता है तो इसके 100 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुंचने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
फिल्म की सफलता और इस वायरल वीडियो ने 'हनुमान अंश' को एक बार फिर सोशल मीडिया की सुर्खियों में ला दिया है। हालांकि, वायरल वीडियो से जुड़े दावों को तथ्यों के साथ देखना जरूरी है, लेकिन इतना जरूर है कि सिनेमाघर का यह दृश्य इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब रहा है।
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