Gen Z पर कंगना रनौत ने फिर दिया बयान, Millennials को सबसे होशियार जेनरेशन बताते हुए कही अपनी बात

Kangana Ranaut Gen Z Controversy: बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत एक बार फिर पीढ़ियों को लेकर चर्चा में हैं। इस बार मामला Gen Z और Millennials के बीच तुलना का है। कंगना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए Millennials को लेकर कही गई एक खास बात का समर्थन किया। वीडियो में Millennials को बेहद बुद्धिमान पीढ़ी बताया गया था और कंगना ने इसे अपने अंदाज में आगे बढ़ाया।