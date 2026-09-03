3400 SIR फॉर्म की फोटोकॉपी करते पकड़ा गया बीजेपी कार्यकर्ता, भड़के प्रकाश राज, बोले- SIR एक घपला है, इसे तुरंत हटाओ

प्रकाश राज ने मंच से कहा कि SIR की प्रक्रिया को खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जरूरत पड़ी तो आंदोलन लंबे समय तक चलेगा और इसके लिए कानूनी रास्ता भी अपनाया जाएगा। उनका कहना था कि किसी भी योग्य नागरिक को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रकाश राज समेत कई लोगों को हिरासत में लिया गया।