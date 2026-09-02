हिरासत में लिए जाने के बाद प्रकाश राज को CJP ने किया सपोर्ट, एक्टर बोले- देश के हर नागरिक के लिए प्रदर्शन जारी रखेंगे

प्रकाश राज (फोटो सोर्स- IMDb)
Prakash Raj Detained For SIR Protest: अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश राज एक बार फिर अपने सोशल मीडिया पोस्ट और राजनीतिक सक्रियता को लेकर चर्चा में हैं। कर्नाटक में चुनावी वोटर लिस्ट की 'स्पेशल इंटेसिव रिविजन' (SIR) प्रक्रिया के खिलाफ हुए प्रदर्शन में शामिल होने के बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया था। इसके कुछ समय बाद प्रकाश राज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अपने आलोचकों पर तंज कसा, जिसके बाद उनका पोस्ट चर्चा में आ गया।
मंगलवार यानी 1 सितंबर को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में कई संगठनों और कार्यकर्ताओं ने SIR को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव अधिकारी अनबु कुमार के कार्यालय की ओर मार्च करने निकले। पुलिस ने मार्च को रोकते हुए करीब 100 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, जिनमें प्रकाश राज भी शामिल थे।
प्रदर्शन के दौरान प्रकाश राज ने चुनावी प्रक्रिया और SIR को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने इस प्रक्रिया को लागू करने की जरूरत और उसके पीछे के आधार पर सवाल खड़े किए। उनके मुताबिक, लोगों को यह जानने का अधिकार है कि इतने बड़े स्तर पर मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया किस आधार पर शुरू की गई।
प्रकाश राज ने अपने संबोधन में RTI के जरिए मांगी गई जानकारी का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि SIR लागू किए जाने के आधार के बारे में पूछे जाने पर ऐसा जवाब सामने आया कि यह फैसला चुनाव आयोग ने नहीं लिया था। उन्होंने इसी बात को लेकर सवाल किया कि अगर आयोग ने फैसला नहीं किया तो फिर इसके पीछे निर्णय किसका था।
उनका कहना था कि चुनाव जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं से जुड़े फैसलों को लेकर पारदर्शिता बेहद जरूरी है।
प्रदर्शन में शामिल संगठनों ने मतदाता सूची की प्रक्रिया को लेकर कई मांगें रखीं। इनमें दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए ज्यादा समय देने, बड़ी संख्या में मतदाताओं को भेजे गए नोटिस की जानकारी सार्वजनिक करने और योग्य मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए बूथ स्तर पर अभियान चलाने जैसी मांगें शामिल थीं।
प्रदर्शनकारियों ने ग्राम सभा और वार्ड स्तर पर बैठकें कराने तथा दस्तावेजों से जुड़ी प्रक्रिया को आसान रखने की मांग भी उठाई। उनका कहना था कि मतदाताओं से जरूरत से ज्यादा दस्तावेज मांगना उचित नहीं होना चाहिए।
प्रदर्शन के बाद प्रकाश राज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने सीजेपी का धन्यवाद किया है। दरअसल सीजेपी ने एक्स पर प्रकाश राज के वीडियोज शेयर करते हुए कहा है कि वो देश के हर एक नागरिक के लिए प्रदर्शन करेंगे।
प्रकाश राज लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर मुखर रहे हैं। फिल्मों में अपने अभिनय के अलावा वह सार्वजनिक मंचों और सोशल मीडिया पर भी कई मुद्दों पर अपनी राय रखते रहे हैं।
SIR को लेकर कर्नाटक में राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और नागरिक समूहों के बीच बहस जारी है। जहां प्रक्रिया से जुड़े समर्थक इसे मतदाता सूची को व्यवस्थित करने की कवायद के तौर पर देखते हैं, वहीं विरोध करने वाले संगठन इसके दौरान संभावित रूप से योग्य मतदाताओं के नाम हटने को लेकर सवाल उठा रहे हैं।
प्रकाश राज की हिरासत और उनके बाद के सोशल मीडिया पोस्ट ने इस बहस को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। अब आने वाले दिनों में SIR को लेकर प्रशासन और चुनावी संस्थाओं की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर सभी की नजर रहेगी।
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