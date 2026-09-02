हिरासत में लिए जाने के बाद प्रकाश राज को CJP ने किया सपोर्ट, एक्टर बोले- देश के हर नागरिक के लिए प्रदर्शन जारी रखेंगे

Prakash Raj Detained For SIR Protest: अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश राज एक बार फिर अपने सोशल मीडिया पोस्ट और राजनीतिक सक्रियता को लेकर चर्चा में हैं। कर्नाटक में चुनावी वोटर लिस्ट की 'स्पेशल इंटेसिव रिविजन' (SIR) प्रक्रिया के खिलाफ हुए प्रदर्शन में शामिल होने के बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया था। इसके कुछ समय बाद प्रकाश राज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अपने आलोचकों पर तंज कसा, जिसके बाद उनका पोस्ट चर्चा में आ गया।