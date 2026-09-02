‘शादी हो या अंतिम संस्कार, वो हंसा देंगे’, सोहा अली खान ने पति कुणाल खेमू के सेंस ऑफ ह्यूमर की खोली पोल

सासु मां शर्मिला के फिल्म से जुड़ने के बारे में बात करते हुए कुणाल ने कहा, "शर्मिला जी के मामले में, ये एक तरह का अंदाजा लगाने जैसा था। मैंने उनसे पूछा कि एक रोल है- एक कैमियो- और क्या वह उसे करना चाहेंगी। उन्होंने मुझसे फिल्म की कहानी की सिनॉप्सिस मांगी। जब मैंने उन्हें कहानी बताई, तो उन्होंने कहा कि वो तो बस मुझे परख रही थीं: 'मैं तो ये करने ही वाली थी।' इसके आगे एक्टर ने कहा, ये उनका बड़प्पन था। और मुझे लगता है कि ये उन खास कामों में से एक है जो मैंने पूरे किए। मुझे खुशी और गर्व है कि मुझे उनके जैसे दिग्गज कलाकार के लिए 'एक्शन' और 'कट' बोलने का मौका मिला।"