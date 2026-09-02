‘बहुत स्वीट और डाउन टू अर्थ हैं बादशाह’, पति से अलगाव के बाद वायरल हुआ ईशा रिखी का पुराना वीडियो

जब ईशा से पूछा गया कि उन्हें बादशाह की कौन सी खूबियां पसंद हैं, तो उन्होंने कहा था, "मैं उन्हें चार-पांच साल से जानती हूं। पहले लगता था कि एक आम रैपर के बारे में जो सोच होती है… कैमरा पर जैसी पर्सनैलिटी दिखती है, लगता है असल में भी वैसे ही होंगे। लेकिन वह बिल्कुल अलग हैं। बहुत अच्छे, जमीन से जुड़े, सच्चे और प्रोड्यूसर के तौर पर समझने वाले इंसान हैं। हमने साथ में एक फिल्म की है। एक बार भी मुझे यह नहीं सुनना पड़ा कि 'बजट नहीं है, यह नहीं हो सकता', जो कि सबसे अच्छी बात है। मेरी सोच बदल गई है। जब आप बड़े स्टार होते हैं, तो आपको लगता है कि आप स्टार हैं। उनमें ऐसा कुछ नहीं था। वह बहुत अच्छे इंसान हैं।"