Bigg Boss 20: सलमान खान की फीस को लेकर हुआ खुलासा, 120 करोड़ की मोटी रकम चार्ज कर रहे हैं भाईजान

Bigg Boss 20 Salman Khan Fees: टीवी का सबसे चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस' एक बार फिर दर्शकों के बीच लौटने वाला है। शो के नए सीजन यानी Bigg Boss 20 को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है। इस बार भी शो की कमान बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान के हाथों में होगी। सीजन शुरू होने से पहले ही सलमान की फीस को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक, अभिनेता को पूरे सीजन की मेजबानी के लिए करीब 120 करोड़ रुपये दिए जा सकते हैं। हालांकि, इस रकम की आधिकारिक पुष्टि अभी शो के मेकर्स या सलमान खान की ओर से नहीं हुई है।