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Bigg Boss 20: सलमान खान की फीस को लेकर हुआ खुलासा, 120 करोड़ की मोटी रकम चार्ज कर रहे हैं भाईजान

Bigg Boss 20 Salman Khan Fees: 'बिग बॉस 20' को लेकर सलमान खान की फीस पर खुलासा हुआ है। रिपोर्ट की मानें तो सलमान खान शो के लिए पूरे 120 करोड़ रुपये चार्ज कर रहे हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Sep 02, 2026

Bigg Boss 20 Salman Khan Fees

बिग बॉस 20 (फोटो सोर्स- instagram/colorstv)

Bigg Boss 20 Salman Khan Fees: टीवी का सबसे चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस' एक बार फिर दर्शकों के बीच लौटने वाला है। शो के नए सीजन यानी Bigg Boss 20 को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है। इस बार भी शो की कमान बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान के हाथों में होगी। सीजन शुरू होने से पहले ही सलमान की फीस को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक, अभिनेता को पूरे सीजन की मेजबानी के लिए करीब 120 करोड़ रुपये दिए जा सकते हैं। हालांकि, इस रकम की आधिकारिक पुष्टि अभी शो के मेकर्स या सलमान खान की ओर से नहीं हुई है।

कितनी है सलमान खान की फीस?

एबीपी की रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान खान को 'बिग बॉस 20' के पूरे सीजन के लिए लगभग 120 करोड़ रुपये की डील मिलने की बात कही जा रही है। ये आंकड़ा सामने आते ही सोशल मीडिया पर सलमान की फीस को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि, इस रकम को फिलहाल पक्की फीस नहीं माना जा सकता। सलमान खान या शो की टीम की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इसलिए 120 करोड़ रुपये की रकम को रिपोर्ट के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।

हर सीजन के साथ बढ़ती गई फीस

सलमान खान ने 2010 में 'बिग बॉस 4' से शो की मेजबानी शुरू की थी। इतने सालों में शो के साथ उनकी फीस में भी काफी बदलाव देखने को मिला है। शुरुआती दौर में उनकी प्रति एपिसोड फीस करीब 2.5 करोड़ रुपये बताई जाती थी। इसके बाद जैसे-जैसे शो की लोकप्रियता बढ़ी, सलमान की फीस भी बढ़ती गई। रिपोर्ट्स में 'बिग बॉस 17' के लिए उनकी कमाई करीब 200 करोड़ रुपये और 'बिग बॉस 18' के लिए लगभग 250 करोड़ रुपये तक बताई गई थी।

'बिग बॉस 19' को लेकर भी ऐसी ही चर्चाएं हुई थीं। उस समय 15 हफ्तों के सीजन के लिए सलमान को करीब 120 से 150 करोड़ रुपये मिलने की रिपोर्ट सामने आई थी। हालांकि, मेकर्स ने भी उस आंकड़े की पुष्टि नहीं की थी।

मेकर्स ने फीस पर क्या कहा था?

सलमान की फीस को लेकर लगातार लगने वाली अटकलों के बीच 'बिग बॉस' के निर्माता ऋषि नेगी ने पहले कहा था कि अभिनेता का कॉन्ट्रैक्ट निजी मामला है। उन्होंने सलमान की फीस से जुड़ी चर्चाओं पर कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं दिया था, लेकिन अभिनेता की कीमत को लेकर सकारात्मक बात जरूर कही थी। यही वजह है कि इस बार भी 120 करोड़ रुपये वाली रिपोर्ट को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है।

6 सितंबर से शुरू होगा बिग बॉस 20

सलमान खान की वापसी के साथ बिग बॉस 20 का प्रीमियर 6 सितंबर 2026 को होने वाला है। शो को जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे से स्ट्रीम किया जाएगा, जबकि कलर्स टीवी पर इसका टेलीकास्ट रात 10:30 बजे होगा। शो में कौन-कौन से कंटेस्टेंट नजर आएंगे, इसे लेकर कई नाम चर्चा में हैं। करण वाही, माही विज, जन्नत जुबैर, गीता बसरा, मिस्टर फैसू, मैरी कॉम, ईशा रिक्की, शोविक चक्रवर्ती और अरिश्फा खान जैसे नामों की चर्चा हो रही है। हालांकि, इन नामों की आधिकारिक पुष्टि मेकर्स की ओर से नहीं की गई है।

अब देखना होगा कि 'बिग बॉस 20' में सलमान खान की होस्टिंग एक बार फिर दर्शकों को कितना एंटरटेन करती है और उनकी कथित 120 करोड़ रुपये की फीस की खबर कितनी सच साबित होती है।

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Updated on:

02 Sept 2026 05:34 pm

Published on:

02 Sept 2026 05:28 pm

Hindi News / Entertainment / Bigg Boss 20: सलमान खान की फीस को लेकर हुआ खुलासा, 120 करोड़ की मोटी रकम चार्ज कर रहे हैं भाईजान

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