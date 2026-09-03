आसिम रियाज का रुबीना दिलैक और हिना खान पर फूटा गुस्सा! बोले- उद्योग की आंटी-अंकल और कठपुतली

Asim Riaz slams Rubina Dilaik and Hina Khan: रियलिटी शो 'बिग बॉस 13' फेम आसिम रियाज और इंडस्ट्री की दिग्गज अभिनेत्रियों- रुबीना दिलैक व हिना खान के बीच ज़ुबानी जंग तेज हो गई है। हाल ही में हिना खान के पॉडकास्ट में रुबीना ने 'बैटलग्राउंड्स' और अन्य रियलिटी शोज के सेट पर आसिम रियाज के कथित घमंडी व्यवहार और एटीट्यूड की कड़ी आलोचना की थी। अब इस पर आसिम रियाज ने बिना नाम लिए दोनों एक्ट्रेसेस पर तीखा हमला बोला है और उन्हें 'इंडस्ट्री के आंटी-अंकल' और 'कठपुतली' कहा है।