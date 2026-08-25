‘उसके लिए माहौल बिल्कुल खराब हो गया था’, ऋषिता कोठारी के रूमर्ड बॉयफ्रेंड ने पार्थ समथान पर लगाए गंभीर आरोप

मृदुल मीणा, ऋषिता कोठारी और पार्थ समथान की फोटोज। (फोटो सोर्स: instagram- mridul.meena17, just_rishuuuuu and the_parthsamthaan)
Parth Samthaan Rishita Kothari Controversy:टीवी एक्टर पार्थ समथान और ऋषिता कोठारी हाल ही में अपनी कथित दुश्मनी को लेकर चर्चा में रहे हैं, और इस विवाद में ऋषिता के बॉयफ्रेंड मृदुल मीना भी शामिल हो गए हैं। इस ड्रामे के कुछ हफ्ते बाद, मृदुल ने उनके बीच हुई घटना के बारे में बात की। उन्होंने दावा किया कि पार्थ ने उन पर और ऋषिता पर "बिना किसी सबूत" के अपने और अपने परिवार के खिलाफ "बॉट अटैक" करने का आरोप लगाया। मृदुल ने यह भी आरोप लगाया कि पार्थ ने ऋषिता को "धमकी" दी थी।
हालांकि, मृदुल ने अपने और पार्थ के बीच लड़ाई की खबरों को खारिज कर दिया। 'फिल्म विंडो' से बात करते हुए उन्होंने कहा, "ये सब हवा-हवाई बातें हैं। हमारी तो कभी बात भी नहीं हुई थी।" उन्होंने आगे दावा किया कि पार्थ ने सोशल मीडिया पर "M" अक्षर का जिक्र करते हुए एक पोस्ट किया था, जिससे उनके फैंस को लगा कि दोनों के बीच अनबन है। मृदुल ने कहा, "मुझे ऐसा लगता है, मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता। लेकिन, मेरे पास DM में यही बातें आ रही थीं।"
मृदुल ने ये भी आरोप लगाया कि उनके खिलाफ "Paid PR" का इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्होंने दावा किया कि जब भी किसी न्यूज रिपोर्ट में उनका नाम आता था, तो वह संबंधित लोगों से संपर्क करते थे और उनसे सबूत मांगते थे। उनके अनुसार, बाद में वो पोस्ट या रिपोर्ट हटा दी जाती थीं।
जब उनसे पूछा गया कि क्या पार्थ समथान ने ऋषिता को धमकाया था, तो मृदुल ने दावा किया कि एक्टर ने शायद उनसे कहा होगा, "तुम लोग मेरे साथ ऐसा-वैसा कर रहे हो, मैं मीडिया में चला जाऊंगा। मैं इतने समय से इंडस्ट्री में हूं, मुझे सब जानते हैं।"
हालांकि, मृदुल ने माना कि उनके पास उस कथित बातचीत का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा, “ये सब बस ज़ुबानी बातें हैं, कोई सबूत नहीं है तो मैं क्या कहूं। लेकिन जब ऋषिता ने मुझे बताया तो बहुत अजीब लगा कि इतना सीनियर एक्टर ऐसी हरकतें कर रहा है, यह तो हंसने वाली बात है।”
मृदुल ने दावा किया कि उन्होंने और ऋषिता कोठारी ने समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रोडक्शन टीम से बात की थी। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि प्रोडक्शन हाउस हमेशा एक ही पक्ष का साथ देता था।
उन्होंने कहा, “प्रोडक्शन की तरफ से भी हमेशा एक ही तरफ भेदभाव होता था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहां प्रोफेशनलिज्म का पालन हो रहा है या पक्षपात का, ऋषिता के लिए माहौल बिल्कुल खराब हो गया था।”
मृदुल ने आगे आरोप लगाया कि 'सहर होने को है' के सेट पर ऋषिता को भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि उसने अपने किरदार के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन बदले में उसे वह नहीं मिला जिसकी वह हकदार थी। उन्होंने कहा, “उसके बाद उसे क्या मिला यार? प्रोडक्शन की तरफ से उसे फेयरवेल तक नहीं मिला।”
मृदुल के अनुसार, ऋषिता ने अपनी पेशानियों पर बात करने के लिए प्रोडक्शन टीम से संपर्क भी किया था, लेकिन कथित तौर पर उनसे कहा गया कि यह “पुरुषों की दुनिया” है। उन्होंने दावा किया कि 'सहर होने को है' के सेट पर उसे लगातार भेदभाव का सामना करना पड़ा।
सेट की घटनाओं को याद करते हुए मृदुल ने आरोप लगाया कि एक बार डांस सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान ऋषिता को उल्टी होने लगी, लेकिन कोई भी उसका हाल-चाल पूछने नहीं आया। उन्होंने एक और घटना का ज़िक्र किया जब वह कथित तौर पर लगभग 15 मिनट तक बेहोश रही और किसी को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है। मृदुल के अनुसार, टीम को तब पता चला जब उसने डायरेक्टर के निर्देशों का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने दावा किया कि बाद में गंभीर डिहाइड्रेशन के कारण ऋषिता को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
मृदुल ने शो जारी न रखने के लिए ऋषिता की आलोचना पर भी बात की। स्थिति को स्पष्ट करते हुए, उन्होंने कहा, "ऋशिता को विकल्प दिया गया है कि आप जारी रखना चाहते हैं। उसे बड़ा वाला किरदार नहीं करना होगा, उसने नहीं किया। सबका कैलकुलेटिव निर्णय होता है। और कोई कारण नहीं है कि इसकी वजह से ऐसे कर दिया, उसकी वजह से ऐसे कर दिया।"
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