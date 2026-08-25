25 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

TV न्यूज

‘उसके लिए माहौल बिल्कुल खराब हो गया था’, ऋषिता कोठारी के रूमर्ड बॉयफ्रेंड ने पार्थ समथान पर लगाए गंभीर आरोप

Parth Samthaan Controversy: मृदुल मीना ने दावा किया कि 'सेहर होने को है' के सेट पर अनबन के दौरान पार्थ समथान ने ऋषिता कोठारी को "धमकी" दी थी। मृदुल ने कहा, "इतने सीनियर एक्टर का ऐसी हरकतें करना हंसी की बात है।"
3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Aug 25, 2026

Parth Samthaan Rishita Kothari Controversy

मृदुल मीणा, ऋषिता कोठारी और पार्थ समथान की फोटोज। (फोटो सोर्स: instagram- mridul.meena17, just_rishuuuuu and the_parthsamthaan)

Parth Samthaan Rishita Kothari Controversy:टीवी एक्टर पार्थ समथान और ऋषिता कोठारी हाल ही में अपनी कथित दुश्मनी को लेकर चर्चा में रहे हैं, और इस विवाद में ऋषिता के बॉयफ्रेंड मृदुल मीना भी शामिल हो गए हैं। इस ड्रामे के कुछ हफ्ते बाद, मृदुल ने उनके बीच हुई घटना के बारे में बात की। उन्होंने दावा किया कि पार्थ ने उन पर और ऋषिता पर "बिना किसी सबूत" के अपने और अपने परिवार के खिलाफ "बॉट अटैक" करने का आरोप लगाया। मृदुल ने यह भी आरोप लगाया कि पार्थ ने ऋषिता को "धमकी" दी थी।

मृदुल ने लड़ाई की खबरों को नकारा

हालांकि, मृदुल ने अपने और पार्थ के बीच लड़ाई की खबरों को खारिज कर दिया। 'फिल्म विंडो' से बात करते हुए उन्होंने कहा, "ये सब हवा-हवाई बातें हैं। हमारी तो कभी बात भी नहीं हुई थी।" उन्होंने आगे दावा किया कि पार्थ ने सोशल मीडिया पर "M" अक्षर का जिक्र करते हुए एक पोस्ट किया था, जिससे उनके फैंस को लगा कि दोनों के बीच अनबन है। मृदुल ने कहा, "मुझे ऐसा लगता है, मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता। लेकिन, मेरे पास DM में यही बातें आ रही थीं।"

मृदुल ने ये भी आरोप लगाया कि उनके खिलाफ "Paid PR" का इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्होंने दावा किया कि जब भी किसी न्यूज रिपोर्ट में उनका नाम आता था, तो वह संबंधित लोगों से संपर्क करते थे और उनसे सबूत मांगते थे। उनके अनुसार, बाद में वो पोस्ट या रिपोर्ट हटा दी जाती थीं।

मृदुल का दावा है कि पार्थ ने ऋषिता को धमकाया

जब उनसे पूछा गया कि क्या पार्थ समथान ने ऋषिता को धमकाया था, तो मृदुल ने दावा किया कि एक्टर ने शायद उनसे कहा होगा, "तुम लोग मेरे साथ ऐसा-वैसा कर रहे हो, मैं मीडिया में चला जाऊंगा। मैं इतने समय से इंडस्ट्री में हूं, मुझे सब जानते हैं।"

हालांकि, मृदुल ने माना कि उनके पास उस कथित बातचीत का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा, “ये सब बस ज़ुबानी बातें हैं, कोई सबूत नहीं है तो मैं क्या कहूं। लेकिन जब ऋषिता ने मुझे बताया तो बहुत अजीब लगा कि इतना सीनियर एक्टर ऐसी हरकतें कर रहा है, यह तो हंसने वाली बात है।”

मृदुल का कहना है कि माहौल खराब हो गया था

मृदुल ने दावा किया कि उन्होंने और ऋषिता कोठारी ने समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रोडक्शन टीम से बात की थी। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि प्रोडक्शन हाउस हमेशा एक ही पक्ष का साथ देता था।

उन्होंने कहा, “प्रोडक्शन की तरफ से भी हमेशा एक ही तरफ भेदभाव होता था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहां प्रोफेशनलिज्म का पालन हो रहा है या पक्षपात का, ऋषिता के लिए माहौल बिल्कुल खराब हो गया था।”

कथित तौर पर ऋषिता के साथ हुआ भेदभाव

मृदुल ने आगे आरोप लगाया कि 'सहर होने को है' के सेट पर ऋषिता को भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि उसने अपने किरदार के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन बदले में उसे वह नहीं मिला जिसकी वह हकदार थी। उन्होंने कहा, “उसके बाद उसे क्या मिला यार? प्रोडक्शन की तरफ से उसे फेयरवेल तक नहीं मिला।”

मृदुल के अनुसार, ऋषिता ने अपनी पेशानियों पर बात करने के लिए प्रोडक्शन टीम से संपर्क भी किया था, लेकिन कथित तौर पर उनसे कहा गया कि यह “पुरुषों की दुनिया” है। उन्होंने दावा किया कि 'सहर होने को है' के सेट पर उसे लगातार भेदभाव का सामना करना पड़ा।

मृदुल ने सेट की घटनाओं को याद किया

सेट की घटनाओं को याद करते हुए मृदुल ने आरोप लगाया कि एक बार डांस सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान ऋषिता को उल्टी होने लगी, लेकिन कोई भी उसका हाल-चाल पूछने नहीं आया। उन्होंने एक और घटना का ज़िक्र किया जब वह कथित तौर पर लगभग 15 मिनट तक बेहोश रही और किसी को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है। मृदुल के अनुसार, टीम को तब पता चला जब उसने डायरेक्टर के निर्देशों का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने दावा किया कि बाद में गंभीर डिहाइड्रेशन के कारण ऋषिता को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

मृदुल ने शो जारी न रखने के लिए ऋषिता की आलोचना पर भी बात की। स्थिति को स्पष्ट करते हुए, उन्होंने कहा, "ऋशिता को विकल्प दिया गया है कि आप जारी रखना चाहते हैं। उसे बड़ा वाला किरदार नहीं करना होगा, उसने नहीं किया। सबका कैलकुलेटिव निर्णय होता है। और कोई कारण नहीं है कि इसकी वजह से ऐसे कर दिया, उसकी वजह से ऐसे कर दिया।"

‘हम महिलाओं को यह बताना कब बंद करेंगे कि उन्हें क्या पहनना है?’ रक्षा बंधन ऐड में ट्रोलिंग के बाद कृति सेनन का करारा जवाब

ये भी पढ़ें
Kriti Sanon GIVA ad reaction

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

TV News

Updated on:

25 Aug 2026 05:53 pm

Published on:

25 Aug 2026 05:51 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / ‘उसके लिए माहौल बिल्कुल खराब हो गया था’, ऋषिता कोठारी के रूमर्ड बॉयफ्रेंड ने पार्थ समथान पर लगाए गंभीर आरोप

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

कैंसर के बाद दीपिका कक्कड़ का घटा वजन, पति शोएब ने किया वीडियो शेयर, बोले- दवाओं का है असर

Dipika kakar sudden weight loss during cancer treatment
TV न्यूज

अभिजीत दीपके और सौरभ दास पर अभिनेता पुनीत वशिष्ठ का तंज, PM मोदी के सिस्टम पर भी दिया बयान

Puneet Vashist On Abhijeet Dipke and Saurabh das and PM narendra modi
TV न्यूज

स्मृति ईरानी ने कसाब पर दिया बयान, बोलीं- 26/11 में तुकाराम ओंबले ने नहीं किया था युवा व्यक्ति का इंतजार

Smriti Irani on 26/11 Tukaram Omble wait for Gen Z catch ajmal Kasab
TV न्यूज

‘नखरे दिखाती तो 30 साल तक नहीं टिक पाती’, ‘महादेव एंड संस’, छोड़ने पर मानसी साल्वी ने तोड़ी चुप्पी

Manasi Salvi Mahadev & Sons Exit
TV न्यूज

कार हादसे में बाल-बाल बचे अभिनेता अर्जुन बिजलानी का आया पहला रिएक्शन, वीडियो शेयर कर दी जानकारी

Arjun Bijlani share health update after meets with Car Accident
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.