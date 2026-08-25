‘उसके लिए माहौल बिल्कुल खराब हो गया था’, ऋषिता कोठारी के रूमर्ड बॉयफ्रेंड ने पार्थ समथान पर लगाए गंभीर आरोप

सेट की घटनाओं को याद करते हुए मृदुल ने आरोप लगाया कि एक बार डांस सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान ऋषिता को उल्टी होने लगी, लेकिन कोई भी उसका हाल-चाल पूछने नहीं आया। उन्होंने एक और घटना का ज़िक्र किया जब वह कथित तौर पर लगभग 15 मिनट तक बेहोश रही और किसी को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है। मृदुल के अनुसार, टीम को तब पता चला जब उसने डायरेक्टर के निर्देशों का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने दावा किया कि बाद में गंभीर डिहाइड्रेशन के कारण ऋषिता को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।