TV शो ‘सेहर होने को है’ में आएगा 6 साल का लीप? ऋषिता कोठारी के शो छोड़ने के बाद होंगे बड़े बदलाव

Seher Hone Ko Hai leap update:टीवी का पॉपुलर डेली सोप 'सेहर होने को है' इन दिनों एंटरटेनमेंट गॉसिप के गलियारों में लगातार छाया हुआ है। शो की दिलचस्प कहानी ने दर्शकों को बांधकर तो रखा ही है, लेकिन हाल ही में इसके सेट से आई कुछ खबरों ने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। पिछले कुछ दिनों से मुख्य कलाकार पार्थ समथान और ऋषिता कोठारी के बीच अनबन और आपसी मतभेदों की खबरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही थीं। अब इस विवाद के बीच शो से जुड़ी एक और बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जिसने फैंस के बीच खलबली मचा दी है।