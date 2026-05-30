TV शो ‘सेहर होने को है’ में आएगा 6 साल का लीप? ऋषिता कोठारी के शो छोड़ने के बाद होंगे बड़े बदलाव

सहर होने को है शो में आएगा लीप?
Seher Hone Ko Hai leap update:टीवी का पॉपुलर डेली सोप 'सेहर होने को है' इन दिनों एंटरटेनमेंट गॉसिप के गलियारों में लगातार छाया हुआ है। शो की दिलचस्प कहानी ने दर्शकों को बांधकर तो रखा ही है, लेकिन हाल ही में इसके सेट से आई कुछ खबरों ने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। पिछले कुछ दिनों से मुख्य कलाकार पार्थ समथान और ऋषिता कोठारी के बीच अनबन और आपसी मतभेदों की खबरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही थीं। अब इस विवाद के बीच शो से जुड़ी एक और बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जिसने फैंस के बीच खलबली मचा दी है।
ताजा मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मेकर्स अब शो की कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ देने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि शो में बहुत जल्द ही 6 साल का एक बड़ा लीप आने वाला है। इस लीप के साथ ही सीरियल की पूरी स्टारकास्ट और कहानी का ट्रैक पूरी तरह बदल जाएगा।
शो में आने वाले इस लीप के साथ ही जो सबसे बड़ी चर्चा गर्म है, वह है मुख्य अभिनेत्री ऋषिता कोठारी का शो से बाहर होना। चर्चाएं तेज हैं कि ऋषिता अब इस सीरियल का हिस्सा नहीं रहेंगी। हालांकि, उन्होंने यह शो खुद छोड़ा है या मेकर्स ने कहानी की मांग के अनुसार उन्हें रिप्लेस किया है, इसकी असली वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है।
सोशल मीडिया पर फैंस का एक बड़ा वर्ग यह कयास लगा रहा है कि हाल ही में पार्थ समथान और ऋषिता के बीच सेट पर जो अनबन हुई थी, शायद वही उनके शो छोड़ने की मुख्य वजह बनी है। फिलहाल, न तो मेकर्स और न ही खुद ऋषिता कोठारी ने इस विवाद या शो छोड़ने की खबरों पर अब तक कोई आधिकारिक बयान दिया है।
ऋषिता कोठारी के शो से अलग होने की खबरों के बाद अब मेकर्स ने नई मुख्य अभिनेत्री (फीमेल लीड) की तलाश तेज कर दी है। टीवी इंडस्ट्री के गलियारों से दो बेहद मशहूर नाम सामने आ रहे हैं। पहली पसंद के तौर पर टीवी की क्वीन कही जाने वाली शिवांगी जोशी का नाम चर्चा में है। वहीं, दूसरी तरफ अर्शी सिंह के नाम को लेकर भी मेकर्स के बीच गंभीर बातचीत चलने की बात कही जा रही है।
अब सभी की नजरें मेकर्स के अगले बड़े फैसले पर टिकी हुई हैं। फैंस इस बात को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं कि लीप के बाद पार्थ समथान के अपोजिट शिवांगी जोशी की एंट्री होगी या फिर अर्शी सिंह अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरेंगी। इस बड़े सस्पेंस का खुलासा आने वाले कुछ ही दिनों में मेकर्स द्वारा की जाने वाली आधिकारिक घोषणा के बाद साफ हो जाएगा, लेकिन इतना तो तय है कि लीप के बाद दर्शकों को ड्रामा का डबल डोज मिलने वाला है।
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