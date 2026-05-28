‘अल्लाह को मांस या खून नहीं चाहिए’ बकरीद पर सारा खान की अपील ने छेड़ी नई बहस, VIDEO

सारा खान ने गुरुवार यानी आज इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि ईद-उल-अजहा सिर्फ त्योहार, खाने या रस्मों का नाम नहीं है, बल्कि ये विश्वास और त्याग का प्रतीक है। उन्होंने पैगंबर इब्राहिम की कहानी का जिक्र करते हुए कहा कि ये हमें सच्ची नीयत, भरोसे और इंसानियत का संदेश देती है। इसके साथ ही, वीडियो में लिखा गया कि अल्लाह को मांस या खून की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो इंसान का दिल, उसकी नीयत और उसकी रूह देखते हैं। सारा खान ने लोगों से अपील की कि इस ईद को दया और उदारता के साथ मनाया जाए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की हेल्प करना, भूखों को खाना खिलाना और बेसहारा लोगों की रक्षा करना ही त्योहार का असली इमोशन है।