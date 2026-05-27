‘सिर पर था लोन का बोझ, पर बजरंगबली ने बचा लिया’ अभिनेता गौतम रोडे ने सुनाई चमत्कार की कहानी

अपनी आस्था की एक और हैरान करने वाली कहानी बताते हुए गौतम ने कहा, "मेरे घर के पास एक बहुत ही प्राचीन और सिद्ध 'काला हनुमान मंदिर' है, जहां लोगों की अटूट आस्था है। कुछ समय पहले जब मेरा एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं 11 दिनों तक अस्पताल में भर्ती था। वहां से डिस्चार्ज होते ही मैं घर जाने के बजाय सीधे सीधे उस हनुमान मंदिर पहुंचा। वहां के मुख्य पुजारी ने मेरी नजर उतारी और मेरे हाथ पर एक काला धागा बांधा। वह चमत्कारी धागा मैं आज भी अपने हाथ में पहनता हूं।" गौतम ने आखिर में हंसते हुए कहा कि वह खुद को आध्यात्मिक मानते हैं या नहीं, यह तो उन्हें नहीं पता, लेकिन वह दिल से बेहद धार्मिक जरूर हैं और हनुमान जी की कृपा हमेशा उनके साथ रहती है।