27 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

‘सिर पर था लोन का बोझ, पर बजरंगबली ने बचा लिया’ अभिनेता गौतम रोडे ने सुनाई चमत्कार की कहानी

Gautam Rode: मशहूर टीवी और फिल्म अभिनेता गौतम रोडे ने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि जब वह 2 साल तक काम न मिलने और होम लोन के कर्ज के कारण परेशान थे, तब हनुमान जी की भक्ति ने उनकी किस्मत बदल दी। आइये जानते हैं उन्होंने क्या किया था और उनके साथ क्या हुआ…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

May 27, 2026

Gautam rode break silence on his financial crisis and how hanuman bhakti saved his career and life

गौतम रोड़े ने सुनाया चमत्कार का किस्सा

Gautam Rode Hanuman bhakt story: चकाचौंध से भरी ग्लैमर इंडस्ट्री में अक्सर उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, जहां कलाकार कभी अर्श पर होते हैं तो कभी फर्श पर। ऐसे अनिश्चित दौर में कई सितारे डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो कुछ ईश्वर की भक्ति में सुकून ढूंढते हैं। बॉलीवुड और टीवी जगत के जाने-माने अभिनेता गौतम रोडे भी एक ऐसे ही कलाकार हैं, जो खुद को हनुमान जी का परम भक्त मानते हैं। 'बा बहू और बेबी', 'लकी', 'सरस्वतीचंद्र' और 'काल भैरव' जैसे सुपरहिट सीरियल्स से घर-घर में मशहूर हुए गौतम रोडे ने हाल ही में अपने जीवन के सबसे काले और मुश्किल दौर के बारे में फैंस को एक किस्सा बताया है, जिसे सुनकर किसी को भी चमत्कार पर यकीन हो सकता है...

गौतम रोडे ने बताया कैसे हुआ चमत्कार (Gautam Rode Hanuman bhakt story)

एक इंटरव्यू में गौतम रोडे ने अपनी जिंदगी के संघर्षों पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि उनके करियर में एक समय ऐसा आया था जब वह पूरी तरह बेरोजगार हो गए थे। गौतम ने कहा, "एक दौर ऐसा था जब मुझे करीब 2 साल तक इंडस्ट्री में कोई बड़ा काम नहीं मिला था। मुझे लगने लगा था कि मैं बुरी तरह फंस चुका हूं। घर का खर्च चलाने के लिए मैं छोटे-मोटे काम तो कर रहा था, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट टिक नहीं रहा था। उस समय मेरे सिर पर घर की भारी-भरकम किस्तें और कई लोन चल रहे थे। घर के रोजाना के खर्चे अलग थे, लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद मैंने कभी हिम्मत और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और लगातार ऑडिशन देता रहा।"

40 दिनों का किया 'चलिया' अनुष्ठान (Gautam Rode financial crisis India's Got Talent)

गौतम ने आगे बताया कि जब सारे रास्ते बंद नजर आने लगे, तब उन्होंने संकटमोचन हनुमान जी की शरण ली। उन्होंने हनुमान चालीसा का 40 दिनों का कठिन अनुष्ठान, जिसे 'चलिया' कहा जाता है, रखने का संकल्प लिया। गौतम ने बेहद भावुक होते हुए कहा, "आप शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही मेरा 40 दिनों का चलिया पूरा हुआ, ठीक उसके अगले दिन यानी 41वें दिन मुझे मशहूर रियलिटी शो 'इंडियाज गॉट टैलेंट' (IGT) को होस्ट करने का बड़ा ऑफर मिल गया। इस घटना ने भगवान पर मेरा भरोसा हमेशा के लिए मजबूत कर दिया। मैं आज भी रोजाना करीब आधा घंटा नियम से पूजा-पाठ करता हूं और मेरे घर के मंदिर में सभी देवी-देवता विराजमान हैं।"

एक्सीडेंट के बाद अस्पताल से सीधे पहुंचे 'काला हनुमान मंदिर'

अपनी आस्था की एक और हैरान करने वाली कहानी बताते हुए गौतम ने कहा, "मेरे घर के पास एक बहुत ही प्राचीन और सिद्ध 'काला हनुमान मंदिर' है, जहां लोगों की अटूट आस्था है। कुछ समय पहले जब मेरा एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं 11 दिनों तक अस्पताल में भर्ती था। वहां से डिस्चार्ज होते ही मैं घर जाने के बजाय सीधे सीधे उस हनुमान मंदिर पहुंचा। वहां के मुख्य पुजारी ने मेरी नजर उतारी और मेरे हाथ पर एक काला धागा बांधा। वह चमत्कारी धागा मैं आज भी अपने हाथ में पहनता हूं।" गौतम ने आखिर में हंसते हुए कहा कि वह खुद को आध्यात्मिक मानते हैं या नहीं, यह तो उन्हें नहीं पता, लेकिन वह दिल से बेहद धार्मिक जरूर हैं और हनुमान जी की कृपा हमेशा उनके साथ रहती है।

खबर शेयर करें:

Published on:

27 May 2026 02:18 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / ‘सिर पर था लोन का बोझ, पर बजरंगबली ने बचा लिया’ अभिनेता गौतम रोडे ने सुनाई चमत्कार की कहानी

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

IPS राम्या भारती को बर्खास्त करने की मांग, कुनिका सदानंद का फूटा गुस्सा, बोलीं- तभी बच्चियों का शोषण हो रहा

kunickaa sadanand angry on IPS Ramya Bharati laughing PC on 10 year old minor girl rape and murder
TV न्यूज

Good News: जुड़वा बेटों की मां बनीं अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी, बोलीं- मेरे करण-अर्जुन आ गए

Divyanka Tripathi Dahiya Gives Birth to Twins
TV न्यूज

शोएब इब्राहिम के पिता की हालत है बेहद नाजुक, दिया हेल्थ अपडेट, बोले- रिस्पांस नहीं कर रहे

Shoaib Ibrahim health update on father brain hemorrhage said he is critical not response after internal bleeding
TV न्यूज

‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ फेम Anita Kanwal का छलका दर्द, 70 की उम्र में भी कर रहीं काम की तलाश

TV Actress Anita Kanwal
TV न्यूज

PM मोदी को बेइज्जत करना बंद करो! रूपाली गांगुली ने ध्रुव राठी को लगाई फटकार

PM मोदी को बेइज्जत करना बंद करो! रूपाली गांगुली ने ध्रुव राठी को लगाई फटकार
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.