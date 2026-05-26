Good News: जुड़वा बेटों की मां बनीं अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी, बोलीं- मेरे करण-अर्जुन आ गए

Divyanka Tripathi Dahiya Gives Birth to Twins: टीवी इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी दहिया के घर आखिरकार वो खुशी आ गई जिसका उनके फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। छोटे पर्दे पर ‘ईशी मां’ बनकर लाखों दिलों पर राज करने वाली दिव्यांका अब असल जिंदगी में भी मां बन गई हैं। खास बात ये है कि अभिनेत्री ने एक नहीं बल्कि जुड़वां बच्चों को जन्म दिया है। इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस और सेलेब्स लगातार उन्हें बधाइयां दे रहे हैं।