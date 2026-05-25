‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ फेम Anita Kanwal का छलका दर्द, 70 की उम्र में भी कर रहीं काम की तलाश

इसके आगे वो कहती हैं कि उन्हें OTT शोज में काम करने में काफी मजा आया, "मैंने OTT के लिए 'रायसिंघानी बनाम रायसिंघानी' (2024) में काम किया, और एक ऐसे किरदार को निभाने का एक्सीरियंस लिया जिसके कई अलग-अलग पहलू थे। TV में काम न करना मेरा एक सोच-समझकर लिया गया फैसला है, जब तक कि वहां कुछ बहुत ही सार्थक न हो। हाल ही में मैंने एक अजीब ऑडिशन दिया, जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि ये एक नेगेटिव किरदार है। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ एक लाइन बोली। डायरेक्टर मेरे पास आए और मुझसे पूछा कि एक नेगेटिव किरदार निभाते हुए मैं कैसे मुस्कुरा सकती हूं।" इसके आगे उन्होंने बताया कि वो घर लौट आईं और उन्होंने तय कर लिया कि मौजूदा हालात में वो TV में काम नहीं कर सकतीं, खासकर तब जब काम की शिफ्ट 10 घंटे से भी ज्यादा लंबी होती हैं और कोई छुट्टी भी नहीं मिलती।