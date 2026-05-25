PM मोदी को बेइज्जत करना बंद करो! रूपाली गांगुली ने ध्रुव राठी को लगाई फटकार

टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने अपने पोस्ट में लिखा कि पीएम मोदी लगातार लोकतांत्रिक चुनाव जीतकर देश का नेतृत्व कर रहे हैं और दुनिया के कई देशों से सम्मान प्राप्त कर चुके हैं और भारत की प्रगति का फैसला देश के लोग खुद कर सकते हैं और इसके लिए विदेश में बैठे किसी यूट्यूबर की जरूरत नहीं है, ऐसी बेइज्जती करना बंद करो। ऐसे रूपाली गांगुली ने ध्रुव राठी को लगाई फटकार। बता दें, एक्ट्रेस ने आगे कहा कि भारत के 140 करोड़ लोग ये तय करने में सक्षम हैं कि देश के लिए क्या सही है। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर केवल आलोचना और डर फैलाने से किसी को देश का प्रवक्ता नहीं माना जा सकता।