‘खुद को खत्म कर लूं’, काम की मोहताज हुईं दिग्गज अभिनेत्री, दर-दर भटकने पर मजबूर हुईं अनीता कंवल

बातचीत के दौरान अनीता कंवल कई बार भावुक भी हो गईं। उन्होंने स्वीकार किया कि लगातार काम न मिलने की वजह से वो मानसिक रूप से काफी परेशान हो चुकी हैं। कभी-कभी उन्हें लगता है कि अब इस दुनिया में उनके लिए कुछ बचा ही नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो जीना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं और अपने हुनर से लोगों का मनोरंजन करना चाहती हैं, लेकिन इंडस्ट्री का बदला रवैया उन्हें अंदर से तोड़ देता है। अनीता ने तो यहां तक कहा किया उनका मन कभी कभी करता है कि वो खुद को खत्म कर लें।